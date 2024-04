Ovih 7 fetiša muškarci kriju od žena jer se plaše njihove reakcije, jedan mnogima pomuti razum

Uglavnom svi muškarci imaju skrivene seksualne fantazije koje kriju od drugih. To su u većini slučajeva fetiši koji se još uvek smatraju tabu temama, pa ih zbog toga izbegavaju.

Ipak, ako ste duži vremenski period u vezi s voljenom osobom, normalno je da svoje seksualne fantazije otkrivate jedno drugom i da pokušate da razumete seksualnost svoje partnerke. Međutim, postoje fetiši koje muškarci s velikim strahom otkrivaju svojim devojkama.

1. Dominacija

Muškarci vole kada su žene dominantne i kada imaju vodeću reč u krevetu. Međutim, mnogi muškarci se plaše da pitaju svoje partnerke da se ponašaju malo grublje i divlje.

2. Grupni seks

Maštanje o grupnom se*su nije čudna pojava i istraživanja su pokazala da mnogi muškarci imaju slična razmišljanja. Ipak, nije tako lako saopštiti devojci da želite da spavate sa još nekim. To može dovesti do ljutnje, pa čak i raskida veze, jer se žene mogu osetiti povređenim.

3. Agresivnost

Muškarci često žele da budu grubi i malo agresivniji u krevetu, ali se plaše da će tako pokazati svoju divlju stranu i da će ispasti drugačiji u očima svoje partnerke. Zbog toga je ovo fetiš koji često sa strahom ispoljavaju.

4. Vezivanje

Vezivanje je vrlo čest fetiš i mnogi parovi ga svakodnevno primenjuju. Međutim, neke osobe imaju različito mišljenje o vezivanju i smatraju da je to kao kada tretirate roba. Zbog toga se muškarci plaše da traže od devojaka vezivanje, jer misle da će one steći pogrešan utisak o tom zahtevu.

5. Prljava priča

Prljava priča u toku seksa zna da poveća, ali i da ubije seksualni užitak. Zbog toga je ovakav razgovor veliki rizik kada je seks u pitanju i baš zbog toga se muškarci u velikom broju plaše da kažu baš sve šta im je na mislima.

6. Trojka sa dve devojke

Sigurni smo da svaki muškarac na svojoj listi želja ima zapisano – seks sa dve devojke. To je neka univerzalna želja svih muškaraca. Naravno, kada biste to rekli vašoj devojci, onda bi vas verovatno vrlo jako zviznula po glavi.

7. Analni seks

Iako veliki broj devojaka uživa u analnom seksu, muškarci se uvek plaše da ih pitaju da li to one žele, jer ne znaju kakva će njihova reakcija biti. One koje ne vole ovakvu vrstu seksa, u većini slučajeva vrlo burno reaguju na ove muške zahteve.

(Espreso / Super žena)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.