Ovih 7 stvari nijedan muškarac koji vas voli neće uraditi

Ne postoje univerzalni odgovori na pitanja o kvalitetu i pravcu veze. Kroz njih učite i razvijate se. Od svakog dobijate nova iskustva koja dopunjuju vaše lične celine. U različitim periodima života tražite ono što nedostaje. Znate šta ne želite i šta ne treba da ponavljate jer ste određena znanja već stekli. Na kraju krajeva, ako ne poznajete druge i njihova očekivanja, svesni ste svojih.

U muško-ženskim odnosima, međutim, postoje određeni obrasci ponašanja koji daju predstavu o kakvom je partnerstvu reč i da li ono ima uporište za dalji razvoj i uspešnu vezu. Nijedan odnos nije potpuno savršen, jer nisu ni pojedinci koji su njegov centar, ali se mogu uočiti znaci koji ukazuju da je reč o zdravim međuljudskim odnosima, piše Sensa.hr.

Ovih 7 stvari koje partneri nikada neće uraditi u vezi do koje im je stalo:

Prošlost vam neće zameriti

Osoba koja donosi zdrave odluke nikada se neće osvrnuti na vašu prošlost u negativnom kontekstu ili je koristiti kao argument u konfliktnim situacijama. Formirali ste se na osnovu prošlosti i ako verujete u doživotno učenje, niste se promenili, ali ste prevazišli određene aspekte. Znate ko ste i kuda idete, a vaši prošli postupci nisu glavni element vašeg bića danas. Ko ste ranije bili, bili ste zbog uticaja tadašnjih situacija. Ako vas vaš partner vidi onakvim kakvi zaista jeste, upravo sada, on razume kako je postojao život pre njega i zahvalan je što je deo vaše sadašnjosti dok zajedno koračate u budućnost.

Neće vas staviti na drugo mesto

Postoje situacije u kojima morate prihvatiti da kao novi segment nečijeg života pripadate sporednoj grupi po važnosti. Porodica je najčešće prioritet, kao i prijatelji koji su temelj života partnera. Ali, postepeno, kroz izgradnju poverenja i odnosa, prelazite i u primarnu grupu. To se mora desiti u određenom ritmu i ne treba očekivati apsolutni preokret u životu vašeg partnera jer vas on sada ima. Zajedno činite celinu u koju uključujete jedni druge, bez izolacije i kontrole. Ako se to ne desi i osećate se isključenim iz aktivnosti u periodu kada bi već trebalo da budete prioritet, onda veza stoji na klimavim nogama jer se poverenje ne gradi i nije recipročno.

Neće vas omalovažiti

Dobar partner vas prvenstveno poštuje. To nije ničija vrlina nego dužnost. Nikada ne možete i nećete biti dovedeni u situaciju da vas ne podržavaju i da vas smatraju iznad vas. Naprotiv, uvek će se truditi da vas razume, a na trenutke slabosti gledaće iz pozicije pomoći. Aktiviraće se da vam pruži sistem podrške. Baš kao što bi ti uradio. Smanjenje vrednosti znači da osoba sa kojom ste u vezi nije prava za vas. Takav odnos je zaista toksičan.

Neće se emocionalno povući od vas i koristiti to kao kaznu

Samoća je neophodna. U zdravim partnerskim odnosima neophodno je imati trenutke koji pripadaju samo vama, a takvu slobodu je potrebno i svom partneru dati. Međutim, ako se partner povlači u sebe i ne deli njegove potrebe, već to čini da bi vas kaznio za određene postupke, takav postupak je svakako znak nezrelosti. Ovo ograničava vašu sposobnost da dođete do osobe, a jedino što ostaje je vaše isključenje iz veze. Zato se zapitajte zašto biste uopšte bili u takvoj situaciji. Zaslužujete razgovor, taj temelj svake veze.

Neće umanjivati vaša osećanja

Da li vam stalno govori da preterujete ili da ste preosetljivi? Da li su sva vaša osećanja obeshrabrena? Da li se ističe da se ponašate pogrešno jer na određeni način izražavate emocije? Da, treba raditi na sebi, prilagođavati se određenim situacijama, naučiti da kontrolišete svoje emocije, ali ponekad ih treba iskreno pustiti napolje i to ne treba minimizirati već dozvoliti i saslušati.

Dobar partner, u zdravoj vezi, neće stalno omalovažavati vaša osećanja, čineći da se osećate kao da nešto nije u redu sa vama. Umesto toga, oni će biti vođeni saosećanjem i utešiće vas.

Neće biti sebičan

Nije ovde, smatramo da je potrebno stvari dalje objašnjavati. Ne želite veze u kojima morate stalno da se pokoravate nečijim potrebama. Potrebna vam je zajednica u kojoj se dele potrebe i pruža podrška. Niko nije iznad drugih, već pored drugog. Ako vaš partner pokazuje karakteristike sebične osobe, koja samo uzima a ne daje, onda je ovo očigledan razlog za raskid.

Neće izbegavati vašu nesigurnost

Kvalitetan partner je svestan i svoje i vaše nesigurnosti i pokušaće da ih kroz vezu prevaziđe, razreši i pruži podršku u tome. Ta ranjiva strana, koja se mora prihvatiti, daje uvid u to koliko je vaš partner spreman da vas upozna, prihvati i pomogne da vas podigne na viši nivo, učini oboje boljim. Strahovi nisu mane, oni su prostor za napredak, uz pomoć osobe kojoj verujete.

Ako sumnjate u kvalitet veze, zapamtite ova pravila koja se ne smeju raditi u vezi. Zapitajte se da li i vaš partner ima jednu od ovih karakteristika. Neki od njih se svakako mogu rešiti. Otvoreno razgovarajte i objasnite svom partneru kako ovi obrasci ponašanja utiču na vas. Ako ne vidite pomak, razvoj ličnosti, tek tada je vreme da donesete neophodnu odluku – da u nekom drugom pronađete ono što vas ispunjava i stvorite vezu u kojoj možete biti autentični i samim tim sigurni.

