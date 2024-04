Ovo bolje prećutite: 7 rečenica koje ne smete da kažete partneru

Znamo da je jedno od najvažnijih pravila svakog braka mogućnost da slobodno razgovarate o bilo čemu sa svojim supružnikom, ali postoje neke reči, žalbe ili rečenice koje nikada ne bi trebalo da izađu iz vaših usta čak i kada ste uznemireni ili ljuti. Ove štetne reči ne mogu biti neizrečene i samo će oštetiti vaš brak. To će takođe povrediti osećanja vašeg supružnika i potencijalno slomiti temelje na kojima je izgrađen vaš brak. Razmislite pre nego što progovorite jer će vaše reči ili učiniti ili razbiti vaš brak, pa zapamtite da ne kažete sledeće stvari svom supružniku:

1. Nešto o žaljenju za brakom

Kada ste zauzeti kućnim poslovima, dok su vaši slobodni prijatelji na žurci, mogli biste reći nešto poput „Volela bih da sam sama“, ili kada vaš supružnik ne ispuni određena vaša očekivanja, rekli biste „Volela bih da sam nikad se nisam udala za tebe“. Izražavanje želje da budete samci ili žaljenje zbog braka sa svojim supružnikom učiniće da se oseća kao neuspeh u ovom braku. To je štetno i kontraproduktivno, jer čak i u lošim vremenima trebalo bi da se držite svoje posvećenosti supružniku umesto da razmišljate o tome kako biste se osećali bolje bez njega.

2. Nešto što poredi vašeg supružnika i brak sa drugima

Trava je obično zelenija na drugoj strani, tako da biste mogli biti u iskušenju da uporedite svog supružnika ili svoj brak sa drugim ljudima tako što ćete reći nešto poput, „moju prijateljicu je njen muž odveo u Pariz za njihovu godišnjicu, to mora da je bilo lepo“, ili „zašto ne možeš da budeš više kao njen muž? On uvek pomaže u kući.“ Stvar je u tome da svaki brak ima svoje uspone i padove i ne postoji savršen brak. Par za koji se čini da ima sve može s vremena na vreme naići i na bračne probleme. Zato prestanite da se fokusirate na tuđi život i rad na svom odnosu sa supružnikom, tako da se vas dvoje trudite da ispunite očekivanja jedno drugog.

3. Uvrede na račun njihove porodice ili prijatelja

Bez obzira na to koliko mislite da su porodica ili prijatelji vašeg muža dosadni, nikada nemojte bacati senke ili govoriti nešto uvredljivo pred njim. Dakle, zadržite jezik za zubima pre nego što kažete nešto poput, „kako možete biti prijatelj sa Markom? On je ljigavac!“ ili „Ne idem na ovo porodično okupljanje, ne mogu da podnesem tvoju majku.“ Ako imate bilo kakvih problema sa njegovim rođacima, objasnite razlog za to i nadamo se da će on razumeti zašto se osećate na određeni način prema njima, pa čak i da vam pomogne da rešite taj problem. Na taj način možete izbeći one neugodne trenutke kao što je kada osoba čuje šta govorite ili prisiljavate svog supružnika da stane na stranu.

4. Pominjanje bivših ljubavnika

Ako vam je tema o bivšima dovoljno neprijatna za diskusiju, zamislite koliko bi bilo štetno ako zapravo uporedite svog supružnika sa svojim bivšim ljubavnicima. Nikada ne govorite stvari poput, „moj bivši mi je kupovao cveće svakog meseca“ ili „kada sam izlazila s njim, on bi to radio za mene“, jer je to jednostavno uznemirujuće i neljubazno. Koncentrišite se na svoju trenutnu vezu i izostavite svoje bivše ljubavnike iz jednačine. Umesto poređenja, budite konstruktivni i recite: „Bilo bi sjajno kada biste mi pomogli sa ovim stvarima“.

5. Omalovažavanje njihovih hobija ili karijere

Bračni parovi bi trebalo da bezuslovno poštuju svog supružnika i ako govore uvredljive stvari o stvarima na koje su ponosni, kao što su njihovi hobiji ili karijera, samo će ih naterati da se osećaju manje muškarcima. Možda vam to izgleda trivijalno, ali lični interesi ili karijera vašeg supružnika su veliki deo njegovog identiteta. Dakle, napad na ta dva aspekta u njegovom životu može zvučati kao uvreda i za celu njegovu individualnost. Pokušajte da sagledate te stvari iz njegove perspektive i možda ćete razumeti ljubav i strast iza toga. Budite podrška i dajte konstruktivnu kritiku o delovima za koje mislite da on može da se poboljša.

6. Stvari zbog kojih se oseća glupo

Možda nije profesionalac u kuhinji, voli da daje glupe ideje ili ponekad zaboravi gde je ostavio ključeve, ali ne morate biti preterano kritični do te mere da se oseća glupo. Rečenice poput, „kako možeš da ne uspeš u ovome? Koristi svoj mozak!“, „ovo je sve tvoja krivica“, ili jednostavno „to je glupa ideja“, su zle i neproduktivne, takođe mogu uticati ili sniziti njegovo samopoštovanje. Umesto da ga grdite, podelite znanje ili zajedno pronađite rešenja. U nekim oblastima, on bi vas mogao naučiti da radite stvari u kojima je on bolji za promenu.

7. Reč na ‘R’

Kada jednom bacite karticu za razvod u svađi ili tokom svađe sa svojim mužem, ne možete je vratiti. Uvek će proganjati vaš brak, ispunjavajući ga sumnjama, nesigurnošću i sumnjom. Ovu nezaboravnu reč ne treba lako spominjati čak i ako je to samo prazna pretnja. To pokazuje nedostatak posvećenosti i vere u očuvanje vašeg braka na duge staze. Dakle, osim ako ne uključuje zlostavljanje ili ozbiljnije uvrede, pokušajte da zajedno prođete kroz izazove i držite se svog obećanja da ćete biti tu u boljem ili gorem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.