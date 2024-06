Savetnica tvrdi da ove tri rečenice mogu da razotkriju manipulatora

Velika je razlika između šarmantnog razgovora i manipulativnog razgovora. Kada čovek pokušava da manipuliše nama u razgovoru, ne igra fer. On krije svoje prave namere, pokušavajući da nas navede da radimo šta on želi, bez našeg potpunog razumevanja ili informisanog pristanka.

S druge strane, iskrena komunikacija nam omogućava da napravimo sopstveni izbor, čak i ako sugeriše alternativnu perspektivu ili pristup. Dakle, manipulaciju ponekad može biti teško prepoznati. Stoga je porodična i bračna savetnica Tina Fej izdvojila tri fraze koje ukazuju na to da muškarac pokušava da manipuliše nama.

1. „Poznajem te bolje nego što poznaješ sebe.“

„Možda zvuči romantično u filmu, ali u stvarnom životu to je lukava taktika manipulacije“, kaže Fej za Hack Spirit. Kada nam muškarac kaže: „Poznajem te bolje nego što poznaješ sebe“, to bi u početku moglo biti laskavo, ali treba da budemo oprezni.

„Izraz se često koristi za donošenje odluka umesto vas, pod pretpostavkom da on zna šta je najbolje za vas. To je suptilan način kontrole vaše samosvesti i nezavisnosti“, objašnjava savetnica. To takođe podrazumeva da on ima više autoriteta nad našim osećanjima i izborima nego mi.

„Zapamtite, niko vas ne poznaje bolje od vas samih. Vi ste stručnjak za svoja osećanja, iskustva i želje. Kada neko pokuša da vam to oduzme tvrdeći da vas bolje poznaje, to je jasan znak manipulacije. Uvek verujte svojim intuicija i nikada ne dozvolite da neko drugi diktira vaša osećanja ili izbore“, savetuje Fej.

2. „Učinio sam to samo zato što te volim.“

„Uradio sam to samo zato što te volim” jedna je od onih fraza koje na površini možda zvuče lepo i romantično, ali često ukazuju na manipulaciju. Savetnik ističe da kada muškarac koristi ovu frazu, on često pokušava da opravda svoje postupke, ma koliko oni bili povredljivi ili nepoštovani.

„Govoreći da je to uradio iz ljubavi, pokušava da vas navede da previdite negativan uticaj njegovih postupaka. Tokom godina savetovanja, video sam da se ovaj izraz koristi kao maska za kontrolu ponašanja. Ljubav nije izgovor za štetno ponašanje. akcije i važno je to zapamtiti“, upozorila je ona, a prenosi Index.

3. „Ako me stvarno voliš, uradićeš to“

Kada čovek koristi ovu rečenicu, koristi se emocionalnom ucenom, tvrdi Fej. On koristi našu ljubav prema njemu kao sredstvo da postigne svoje ciljeve ili da nas natera da se osećamo krivim što se ne pridržavamo njegovih želja. „Ta fraza je manipulativno sredstvo dizajnirano da preispita vašu ljubav i posvećenost na osnovu vaše spremnosti da ispunite njegove zahteve ili očekivanja“, kaže savetnica.

Prava ljubav nije u postavljanju nerazumnih zahteva ili promeni onoga što smo za nekog drugog. Ljubav je poštovanje, razumevanje i uzajamni rast, a ne manipulacija.

„Dakle, ako čujete ovu frazu, shvatite je kao upozorenje. Ljubav nikada ne bi trebalo da se koristi kao moneta za pregovaranje. Ova fraza je jasan znak manipulacije“, zaključila je Fej.

