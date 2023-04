Seks ne valja iako među vama postoji privlačnost? Evo u čemu može biti problem

Ponekad seks jednostavno nije dobar, čak i kada je privlačnost prisutna. Nije reč o tempu, nije u pitanju poza, ali nešto prosto ne štima…

Proverite da ne pravite jednu od ovih grešaka koje nepogrešivo utiču na kvalitet seksualnog odnosa.

Komplimenti pomažu

Iako većina muškaraca misli da se žene doteruju samo zbog njih, činjenica je da zavodljiva odeća i veš čine da i same osećaju seksi. Budući da su sklone preteranoj samokritici i vrlo često nezadovoljne sopstvenim telom, često izbegavaju seksi veš. Isto je i sa pozama u kojima su one „gore“. Iz stida ih izbegavaju jer tako pružaju partneru bolji pogled na njihovo telo. Kod muškaraca je situacija nešto umerenija, ali i oni umeju da budu nesigurni u sebe (najčešće po pitanju veličine organa i izdržljvosti). Zato, ne štedite na komplimentima. Što vaš partner više veruje da je neodoljiv, to će biti samouvereniji i slobodniji u seksu.

Poljupci su jako važni

Način na koji ljubite partnera mnogo govori o tome koliko zapravo nju ili njega želite. Ako su vaši poljupci mlaki, takav će biti i seks. Veoma je važno da partneru nagovestite šta ga čeka, tako da nije dobro rešenje ni da „navalite“ bez prethodnog upozorenja. Poljubac prvo treba da bude nežan, zavodljiv, da zagolica maštu, da bi vremenom postajao sve strastveniji.

Briga da će se „obrukati“

Ne tako mali broj muškaraca u svaki seksualni čin ulazi sa malom doze straha da se neće pokazati u najboljem svetlu. Ne radi se samo o problemu sa impotencijom, čak i kad „ponos“ savršeno funkcioniše, oni brinu da neće uspeti da odgonetnu koje su to „tačke“ na ženi koje joj pružaju najveće zadovoljstvo. Istina, nije im lako. Neke žene uzbuđuju strastveni poljupci u vrat, neke pak ne osećaju ništa kad im partner miluje grudi, a nekima je potrebno dosta vremena da bi se opustile. Zadatak žena u ovom slučaju jeste da ohrabre partnera. Ako i radi nešto što vam ne budi strast, recite mu: „Ovo je divno, ali još više me uzbuđuje ovo…“. On će se osećati samouvereno, a vi ćete uživati.

Gubitak „koncentracije“

Ovo se više odnosi na žene jer njihov um funkcioniše po malo složenijim mehanizmima kad je seks u pitanju. Dok muškarce obično uzbuđuje sam pogled na žensko telo, kod žena postoji dosta drugih faktora koji utiču na njihovu uzbuđenost – mirisi, zvuci koje partner pravi, opšta atmosfera… Savet za muškarce kada primete da se žena isključila je da prekinu čin (najbolje pod izgovorom da im treba predah kako ne bi prebrzo doživeli orgazam – ovo će podići samopouzdanje ženi), a potom da je ponovo lagano uvedu u „raspoloženje“.

Ne plašite se da preuzmete kontrolu

Dešavalo vam se da nekada uživate u „potčinjenom“ položaju tokom seksa, dok ste nekad raspoloženi da vi vodite igru. Bitno je da se dogovorite s partnerom. Najgora moguća varijanta jeste da nijedno od vas dvoje ne povede igru. Rezultat je uvek mlak seks, bez strasti. Ako primetite da je partner umoran, vi preuzmite kontrolu, navodite nju ili njega na najstrastvenije poze, neće moći da vam odoli.

