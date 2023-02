Sjajan trik za hvatanje partnera u prevari, skoro nećete čuti ništa luđe! (VIDEO)

Tiktokerka je podigla buru na netu nakon što je podelila jednostavan trik za otkrivanje da li je partner neveran. Neki su bili odmah oduševljeni a drugi se nisu složili s njom

Nije do kraja jasno zašto uopšte razmišlja o neverstvu svog dečka, da li ga je možda uhvatila u laži ili je jednostavno previše sumnjičava osoba, ali korisnica s nadimkom @aurielouisse objavila je video na kojem otvara štitnik za sunce na suvozačevoj strani automobila njenog dečka, te otvara ogledalo tako da je do pola otvoreno.

Objava je bila naslovljena: „How to know if he’s seeing someone LOL, #hack.“ („Kako znati viđa li nekoga LOL, #trik“). Pogledajte video:

Ideja je sledeća: ako je ogledalo na štitniku za sunce koristila druga osoba, ta će ga osoba najverovatnije zatvoriti kada završi s njim, što navodno sugeriše da je ga je koristila druga osoba i da je došlo do neverstva.

Video je brzo sakupio preko četiri miliona pregleda, više od 217.000 lajkova i preko 1.000 komentara. Pokazalo se da su ljudi veoma podeljeni, neki veruju da se radi o pametnom triku, međutim, većina smatra taj trik glupavim i sirovim.

Jedna osoba je komentarisala: „1. Deca takođe koriste ogledala 2. Njegova mama ili sestra ili neko iz njegove porodice mogli su ga koristiti 3. Možda ga je on koristio 4. Ako ne možeš da mu veruješ, prekini vezu.“

Drugi je rekao: „Ako nema poverenja, nema ni veze.“

