Šokantne neistine o seksu u koje mnogi odrasli još uvek veruju

Seks stručnjak iz Velike Britanije, Trejsi Koks otkrila je šokantne stvari u koje odrasli još veruju – uključujući i mišljenje da ćete zatrudneti gutanjem sperme ili mita da veliki penis garantuje da ćete doživeti orgazam. Ljudi, između ostalog misle i da su istovremeni orgazmi norma zbog TV-a i filmova.

– Nisam jedina koja je odrasla s pogrešnim utiskom o tome šta se događa tokom seksa. Znam to jer o toj temi pišem decenijama i, verujte, svašta sam čula. Neke su zablude o seksu slatke, poput verovanja da rode donose decu na svet kad ste mali, do one da sve žene uživaju u gušenju jer je to norma u pornografiji, i nisu baš – kaže Koks.

Mitovi nas mogu naterati da verujemo da nešto nije u redu s nama kada jeste, ili nas ostaviti u uverenju da nekako ‘grešimo’ u seksu. Čemu to seksualno neznanje u doba kada na internetu možete pronaći sve ‘činjenice’ o seksu i saznati sve što vas tačno zanima za nekoliko sekundi?

Budući da su ljudi skloni da čvrsto veruju u nešto, stvarno im ne pada na pamet da proveravaju. Roditelji još ne razgovaraju sa svojom decom o seksu, terajući većinu da o tome uči od podjednako neupućenih prijatelja. Misliti da ćete iz pornografije naučiti sve što treba da znate je glupo i opasno, a sveobuhvatno seksualno vaspitanje još nije norma u većini zemalja.

S obzirom na to da je mnogima neprijatno da razgovaraju sa svojim partnerima o seksu, ne možete ni računati na to da ćete jedni od drugih dobiti tačne informacije. Užasno puno toga ostaje prepušteno našoj mašti. Zbog toga još ima toliko ljudi koji veruju u stvari poput…:

Nešto nije u redu s vama ako ne doživite orgazam kroz snošaj

Ovo je s razlogom na prvom mestu – to je mit od kojeg i muškarci i žene odbijaju da odustanu. Muškarci žele da veruju da ženi mogu ‘da pruže’ orgazam koristeći samo svoj penis; ženama se od malih nogu urezuje u mozak da misle da tako žene doživljavaju orgazam jer to čitamo u knjigama, gledamo u filmovima i na TV-u.

– Realnost je, a mi to znamo više od 2000 godina, da samo 20 posto žena može da doživi orgazam isključivo kroz penetraciju. Sve je u redu s vama ako ne možete da dosegnete vrhunac kroz seks, vi ste većina, a ne manjina. Orgazmi se događaju kada je naš klitoris stimulisan i najosetljiviji deo nalazi se van vagine, a ne unutra – ističe Koks.

Istovremeni orgazmi su česti

Kada gledamo seks ‘na ekranu’, parovi većinom dožive vrhunac zajedno. Stvarnost je da vrlo malo parova uspe da doživi orgazam u isto vreme. Za početak, orgazmi traju samo nekoliko sekundi – minut ili dva ako imate sreće – i to je teško sinhronizovati. Drugo, muškarci imaju tendenciju da dožive orgazam tokom polnog odnosa, a žene većinu svojih orgazama doživljavaju tokom oralnog seksa. Teško je raditi obe stvari odjednom, zar ne? Umesto da gube vreme smišljajući zamršene načine kako njega nateraju da ubrza, a nju da uspori, većina razumnih parova odaju se doživljavanju orgazama ‘na smene’ kako bi oboje mogli da se opuste i potpuno uživaju jedno u drugom, i u samom vrhuncu.

Rođeni ste sa saznanjem kako do orgazma

Ako ste muškarac, to nije daleko od istine. Prilično je teško ne dodirnuti svoj penis dok se tuširate, većina dečaka vrlo brzo otkrije da je to prijatan osećaj. Za žene to često nije slučaj. Neke slede isti proces kao i muškarci – dodiruju se ili trljaju o nešto kada su vrlo mlade – s prijatnim iznenađenjem na kraju. Ali mnogi ne masturbiraju, i mnogi odrastu ne shvatajući da za orgazam morate stimulisati klitoris koji nije unutar vagine. Dobra vest je da postoji mnogo informacija o tome kako postići orgazam, a ono što nije tako dobro je što mnoge žene ne shvataju da im nedostaju vrlo jednostavne veštine da bi se to dogodilo.

Ako vas partner voli, znaće kako da vas usreći u krevetu

Začudio bi vas broj ‘pametnih’ ljudi koji veruju da je to istina. Iako je ljubav neverovatna emocija, ona ne može da otkrije šta vaš partner očajnički želi da mu uradite u bilo kojem trenutku, raspoloženju i situaciji.

– Užasavaju me ljudi koji mi govore: ‘Ali ako moram da mu kažem šta želim, to uništava trenutak’ – kaže Trejsi. Nema apsolutno nikakvog razloga zašto bi tako bilo ako date jednostavna, jasna i osetljiva uputstva. A one vam sigurno mogu pomoći i u budućim ‘trenucima’, sada kada ste vašem partneru konačno dali do znanja šta da radi za vas.

Ako prerano imate seks, on neće hteti vezu s vama

U vreme vaših deka i baka to je mogao da bude slučaj. Danas je prilično prihvaćeno da žene uživaju u seksu jednako kao i muškarci i da su jednako sposobne da odvoje seks od ljubavi. Sve dok oboje delite isti moral i spremni ste da se to razvije u nešto ozbiljno, seks na prvom sastanku ne mora da bude ubica veze.

– Znam najmanje tri para koji su u braku više od decenije i imali su seks prve noći kada su se upoznali – istakla je Koks.

Gledanje pornografije je varanje

Postoji mnogo načina na koje možemo biti neverni svojim partnerima, ali povremeno gledanje filmova za odrasle nije jedan od njih. Ako osoba koja ga gleda ne komunicira s ljudima na ekranu – seks kamerom uživo je druga priča – skoro svi stručnjaci veruju da se to ne kvalifikuje kao nevera. Niti maštati o nekome – spavati s nekim u mislima – nije isto što i fizički seksati se s njim u krevetu. Za većinu nas, pornografija je besmisleno seksualno uživanje – ‘malo zabave’ i način da se doživi raznolikost bez varanja u stvarnom životu.

Ako muškarac nema erekciju, ne privlačite ga

Iako je erekcija znak uzbuđenja, nedostatak erekcije ne znači da muškarac nije uzbuđen. Za mnoge muškarce seks je mukotrpan posao. Anksioznost zbog izvedbe – zabrinutost da neće ispuniti očekivanja tokom seksa – je uobičajena. Ipak, što je nervozniji zbog postizanja erekcije, manja je verovatnoća da će se to i dogoditi. Ironično, mnogi muškarci koji obično nemaju problema, otkriju da ne mogu da postignu erekciju s ljudima koji ih izuzetno privlače ili posebno očajnički žele da ih impresioniraju, samo zato što je njihov nivo anksioznosti tako visok. Previše alkohola, takođe, može uzrokovati poteškoće s erekcijom, kao i osećanja poput depresije, stresa ili konzumacija određenih lekova. Penis u erekciji ionako nije garancija da ga privlačite – to jednostavno znači da želi da ima seks.

Ako joj je potreban lubrikant, ona nije uzbuđena

– Tip muškarca koji veruje u ovo takođe mi kaže da je korišćenje lubrikanta tokom seksa ‘varanje’ i ‘pogrešno’ i zameraju partnerkama što ovo traže – ističe ona. Toliko stvari utiče na to možete li da se ‘navlažite’ ili ne kada ste uzbuđene; previše alkohola prethodne noći, menstrualni ciklus, lekovi, da li ste dehidrirane, pod stresom, teskobne, prolazite li kroz menopauzu ili hormonalni poremećaj… Ukratko, možete se osećati jako napaljeno, a da se još uvek niste ‘navlažile’.

Ako ste devica nakon 18. nešto nije u redu s vama

Niste dovoljno privlačni. Niste moderni. Štreber ste… Nije istina. Stvarnost je da mnogi popularni, vrlo poželjni ljudi gube nevinost tek kasnije u životu. Možda još niste pronašli partnera i niste ljubitelj neobaveznog seksa. Imali ste druge stvari s kojima je trebalo da se nosite, poput problema kod kuće ili maltretiranja, ili niste imali samopouzdanja ili ste učili kao ludi da biste položili ispite. Iako bi to mogli da smatrate izvorom nelagodnosti dok ste mladi – više ljudi žali što su se seksali prerano nego prekasno.

Sve žene potajno preferiraju veliki penis

Prava istina je da većina žena potajno preferira penis prosečne veličine. Veliki penis često uzrokuje ženama bol, a ne zadovoljstvo, pogotovo ako vlasnik misli da biti ‘blagosloven’ s jednim znači da ne mora da usavršava druge veštine, poput onih s prstima ili jezikom. Većina žena ne doživljava orgazam samo kroz penetraciju pa je veličina penisa nebitna ako govorimo o ‘zadovoljavanju’ žene. Ljudi se ne zaljubljuju u delove tela, oni se zaljubljuju u osobu za koju su ti delovi vezani.

Gutanjem sperme možete zatrudneti

Spermatozoidi jesu mali ‘pametnjakovići i mogu da se provuku kroz razne prepreke, ali nisu baš shvatili kako da izbegnu glavne organe poput srca i pluća da bi došli do mesta gde mogu da oplode jajnu ćeliju.

Seks povećava rizik od srčanog udara

Ovo je zanimljivo. Studija Američkog kardiološkog koledža na više od 500 srčanih bolesnika, starosti od 30 do 70 godina, pokazala je da polni odnos nije faktor rizika u srčanim udarima – osim ako se nemate seks s nekim s kim ne bi trebalo. Naknadna studija pokazala je da je veća verovatnoća da će muškarci imati srčani udar tokom seksa – kada ga imaju s nekim drugim – a ne sa svojim suprugama. Ovo je dobar razlog da ne varate svog partnera, piše Dejli Mejl.

Stariji ljudi se ne seksaju

Da, postoje problemi koji utiču na vaš seksualni život kako starite, ali vi se jednostavno tome prilagodite. Ne odustajete od čitanja kad vam vid s godinama slabi – vi kupite naočare. Glavni problemi koji utiču na naš seksualni život kako starimo su suvoća materice, uzrokujući bolan seks kod žena, i erektilna disfunkcija kod muškaraca. I jedno i drugo je rešivo uz relativno malo truda. Postoji razlog zašto se moja poslednja knjiga zove ‘Sjajan seks počinje u 50’ – seks nije samo moguć nakon 50, on često postaje bolji, posebno za žene. Mnoga istraživanja pokazuju da su stariji ljudi vrlo zadovoljni seksom. Nedavno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da je 73 posto ljudi starih od 65 do 80 godina zadovoljno svojim seksualnim životom. ‘Nakon 80 takođe, intervjuisala sam za svoju knjigu najmanje desetine žena koje su uživale u seksu u svojim 80-im’, kaže Koks.

