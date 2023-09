Stručnjaci otkrili zašto vam se tresu noge posle dobrog seksa, mnoge žene ovo su osetile

Da li ste ikada osetili da vam se noge tresu nakon seksa? Odgovor je sigurno da.

Mnoge žene će ovo osetiti, jer je to iskustvo prilično uobičajeno i sve je povezano sa onim što se dešava kada doživite orgazam.

Postoji više načina da postignete vrhunac tokom seksualne aktivnosti, bilo da uživate sa jednim od svojih omiljenih vibratora koje imate ili vas stimuliše partner, piše 24sedam.

Zapravo to je rezultat opuštanja celog organizma nakon dobrog, euforičnog seksa. Orgazmom se oslobađa nakupljena seksualna napetost i telo jednostavno želi da se odmori i opusti.

Kad doživimo vhunac, naše telo fizički reaguje na to zadovoljstvo. To uključuje, između ostalog, grčenje nožnih prstiju i pojavu vrlo opuštajućih trnaca po celom telu.

– Kako se uzbuđenje povećava, povećavaju se i otkucaji srca, krvni pritisak. Disanje postaje ubrzanije, a koža rumenija – objašnjava seksualna terapeutkinja dr Laura Vovel iz Velike Britanije.

– Kad dođe do orgazma, mišići u vagini, ponekad i u drugim delovima tela, često se trzaju ili grče. U isto vreme mozak oslobađa talas dopamina, odgovornog za osećaj zadovoljstva, i oksitocina, hormona zaslužnog za povezanost sa nekim i maženje – pojasnila je.

Upravo to je razlog zašto vam se noge mogu tresti nakon orgazma. Vaše telo oseća toliko stvari odjednom, a to pak za posledicu ima nakupljanje velike napetosti u mišićima, posebno u nogama. Dakle, kada je sva akcija gotova i ponovno se opustite, noge vam se obično tresu – nastavila je dr Vovel i napomenula da razloga za brigu nema, jer je to sasvim normalna posledica dobrog seksa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.