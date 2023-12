Zbog ove 2 greške raspali su se mnogi brakovi

Odnosi, veze i vezice, brakovi – sve su to delikatne stvari koje moraju pažljivo da se neguju i „zalivaju“, bar ako želimo da traju. Neophodno je i mnogo kompromisa, tolerancije, razumevanja i dogovora… Međutim, granica mora da postoji i jednostavno postoje stvari preko kojih se ne prelazi.

Čak i ako želite po svaku cenu da očuvate odnos sa partnerom kog volite, ne bi trebalo da pravite ove dve greške, jer ćete njihovim upornim ponavljanjem proizvesti kontraefekat i kraj će neminovno doći. Kad-tad!

1. Prelazite preko njegovih grešaka, iako vas čine užasno nesrećnom

Neki postupci jednostavno ne zaslužuju oprost. Ukoliko prepoznate da se druga istinski kaje i žali, te menja svoje ponašanje na bolje, u redu je pružiti šansu ponovo. Ali, ako nema promene niti pokajanja, ako niste ponovo uspostavili poverenje, ako vas partner i dalje povređuje – nećete postati srećniji samo zažmurite na sve to. Ignorisanje problema i olako prelaženje preko njih je nešto što na duže staze najviše šteti svakom emotivnom odnosu. Ako je problem nerešiv, a vi ste uporno nesrećni i u mukama, možda je zaista najbolje razmisliti o konačnom razlazu, prenosi Lepota i zdravlje.

2. Zanemarujete svoje potrebe na račun njegovih

Sebi uvek morate da budete na prvom mestu ako želite zdrav odnos, nebitno da li je to prijateljski ili ljubavni. Žene često imaju poriv da udovoljavaju i ugađaju muškarcima koliko god je to moguće, i to je u redu, sve dok ne ide na vašu sopstvenu štetu. Ako se uvek prilagođavate njegovom rasporedu i radite stvari koje samo on voli i želi, pritom se ne osvrćući na svoje potrebe, zapitajte se da li stvari zaista funkcionišu kako treba. Temelj svake veze su jednakost i kompromisi, i tamo gde ih nema, nema ni svetle budućnosti.

