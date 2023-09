Žene obožavaju da im partner ovo radi tokom seksa, i to koliko god želi

Stimulacija grudi i bradavica tokom seksa budi veliko seksualno uzbuđenje kod žena, pokazuju istraživanja.

Problem je u tome što muškarcima niko nikada nije jasno objasnio šta da rade sa grudima. Grudi nisu magične kugle koje treba protrljati s vremena na vreme i igrati se sa njima kao sa loptom koju stežete prstima.

Ovo su samo neke od stvari koje žene žele u seksu, a tiču se grudi.

Nemojte joj odmah skidati grudnjak

Žene ulažu veliki napor u to da pronađu odgovarajući grudnjak, zato ga nemojte samo skinuti i baciti.

Grudnjaci su zaista skupi, a kako bi pronašle neki koji odgovara žene moraju da ih probaju na desetine. Žene to rade zato što im grudnjaci daju samopouzdanje i osećaju se seksi, a što su više seksi to će seks biti bolji za oba partnera. One žele da svaki brus dobro osmotrite i divite se njihovim grudima u njemu bar minut ili dva pre nego ga skinete i bacite na pod.

Udelite im kompliment

Kada skinete ženu, ona treba da se oseća samouvereno i da zna da njene grudi izgledaju dobro dok poskakuju tamo vamo. Neke žene su zaista samouverene i znaju da im grudi izgledaju odlično i da su velike, ali umesto da im kažete kako su im grudi velike, recite im da su odlične, savršene i seksi.

Budite nežni

Iako vas ponekad ponese strast, zapamtite da morate da budete nežni. Neka istraživanja kažu da dodirivanjem nečijih bradavica aktivirate njihove senzore u genitalnom korteksu, koji pripada istom delu mozga koji se aktivira dodirivanjem klitorisa. Neke žene mogu da dožive orgazam i ako im samo dodirujete bradavice. Zato nemojte da štipate i stiskate bradavice već ih nežno stimulišite.

Koristite vaša usta pametno

Nemojte da budete grubi, već budite nežni i maštoviti… Foto-ilustracija: Profimedia/imageBROKER

Ok je da stimulišete partnerku tako što ćete sisati ili grickati njene bradavice, ali budite umereni jer ne želite da pomisli da ste zaglavili u nekoj ulozi bebe i majke. Ne zadržavajte bradavice dugo u ustima, jer je to nepotrebno.

Igranje sa grudima je zanimljivo, ali nije seksi

Definitivno žene razumeju potrebu muškaraca da se igraju sa grudima, čak to i same rade. Ali, igranje sa grudima tokom seksa nije seksi. Kako lizanje i sisanje bradavica uzbuđuje, tako ovo mehaničko upravljanje grudima ubija želju za seksom.

Nemojte da dajete njenim grudima smešne nadimke

Nemojte ih zvati ni po kojoj voćki, hrani ili slično. Zovite ih grudi ili sise i to je to.

