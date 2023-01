Žene se izjadale, ovo su 3 najveća muška kiksa tokom seksa – srećom ima leka

Ponekad u želji da udovolje partnerki, muškarci preteraju ili pak podbace. U anketi sprovedenoj na uzorku od 100 žena pripadnice lepšeg pola su otkrile 3 najčešća muška kiksa tokom seksa.

1. Ne sviđam mu se do kraja

Za razliku od žena koje mogu da vode ljubav i kada im se baš i ne da, a partner to neće nikada saznati, muškarci ne mogu da odglume uzbuđenje. Zbog toga je situacija u kojoj njegov ‘ponos’ nije u 100 postotnoj poziciji često. Ipak, ne brinite, to ne znači da mu više niste privlačne ili da vas ne želi. Uzroci polovične erekcije najčešće su vezani za stres, umor, strah ili nesigurnost.

2. Malo nežnije… tamo dole

U želji da zadovolje partnerku muškarci ponekad preteraju. S obzirom na to da predstavljaju fizički jači pol, ponekad njihova snaga ne ide u žensku korist. Pregruba oralna igra vrlo je česta i većinom je žene ignorišu. Grubi dodiri, ali i oštra brada mogu vrlo naglo da smanje, pa čak i da ugase plamen strasti. Jedino rešenje ovog problema je komunikacija. Objasnite mu kako je ‘ono dole’ osetljiva i nežna zona koja zahteva jednako nežne dodite i poljupce, prenosi zadovoljna.hr.

3. Malo je prebrz za mene

Više od 70 posto žena se bar jednom našlo u situaciji da jednostavno nisu stigle da dođu do vrhunca. Iako je preuranjena ejakulacija medicinski problem, u većini slučajeva reč je samo o efektu koji imate na svog partnera, što vam može i laskati.

Ipak, ako se ovakva situacija ponavlja često, vreme je za promene. Razgovarajte s partnerom ili upotrebite neke od tehnika koje pomažu. Deblji kondom ili masturbacija pre seksa samo su neke od tehnika koje vama mogu pomoći da dođete do toliko željenog vrhunca.

