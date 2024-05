Iskreno i neočekivano: Ovo je razlog zašto muškarci prestaju da žele seks sa svojim ženama

Šta kada muškarci ne žele seks?

Iako se smatra da su žene prve koje gube seksualnu želju u vezi, istina je da se to dešava i muškarcima. Nedostatak seksualne želje kod muškaraca se dešava iz više razloga: od bioloških, emocionalnih do ekoloških. Ovo su uobičajeni, ali uglavnom zanemareni razlozi zašto toliko muškaraca prestaje da želi seks, piše Your Tango.

Depresija može da izazove gubitak zadovoljstva u svim oblastima života

Depresija, po kliničkoj definiciji, dovodi do toga da osoba izgubi interesovanje ili zadovoljstvo za stvari koje su joj nekada pružale zadovoljstvo. Može izgledati kao postepeno odvajanje od sveta, udaljavanje od senzacija, ljudi i aktivnosti. Depresija utiče na sve oblasti života muškarca i, naravno, može imati dubok uticaj na njegov seksualni nagon. Kada se ljudi pitaju zašto imaju seks, najčešći odgovori, i muškarci i žene, su za zadovoljstvo i osećaj povezanosti sa drugom osobom.

Šta se dešava kada je nečiji osećaj zadovoljstva kritično oslabljen?

Ne samo da motivacija i nagon za seksualnom aktivnošću mogu pasti, već i fantazije o seksu, koje mogu povećati nečiji libido. Nije iznenađenje da mnogi ljudi sa depresijom prijavljuju smanjeni seksualni nagon. Dodajte ovome opšti osećaj preopterećenosti, iscrpljenosti i poteškoća u funkcionisanju u svakodnevnim aktivnostima koje mogu biti deo depresije, i seks može postati još jedan primer „prolaženja kroz pokrete“ u njihovim životima. To može biti frustrirajuće za partnere koji pitaju: „Šta možemo učiniti da seks ponovo učini zabavnim, a njihov depresivni partner ne može da odgovori jer su izgubili kontakt sa svojim zadovoljstvom?“

Seks može biti umirujući ili izvor stresa

Svi mi jedinstveno reagujemo na životne stresore, uključujući depresiju. Neki muškarci sa depresijom prijavljuju povećan seksualni nagon. Oni govore o seksu da bi dobili fizičku stimulaciju i da bi se osećali voljeno i prihvaćeno od druge osobe. Zaista, ako želimo, seks može biti odličan način da povećamo hemikalije u našim telima, kao što je dopamin, koji olakšavaju traženje zadovoljstva i mogu pomoći u budnosti i energiji. Ako nije odbojan ili previše stresan, seks ili masturbacija mogu biti dobar izbor za poboljšanje nečijeg raspoloženja. Prirodan je impuls da se oslobodimo negativnih osećanja ili neprijatnih situacija, a svi mi razvijamo veštine da to činimo kao mala deca i dodajemo im se tokom života. Razvijamo navike za koje znamo da će nas u kratkom roku dovesti u dobro raspoloženje. Možda naučimo da odvlačimo pažnju gledanjem televizije, trčanjem ili jedenjem nečeg slatkog.

Ljudi koji se bore sa depresijom osećaju se loše većinu vremena, tako da njihove navike samoumirivanja mogu postati automatski i ukorenjene. Neke od ovih navika su zapravo korisne, a neke na kraju pogoršavaju stvari. Ako je okretanje seksu ono zbog čega se osećate dobro emocionalno i fizički, onda je to odličan izbor. Međutim, neki muškarci sa depresijom navode da su se okrenuli seksualnom ponašanju zbog kojeg se uglavnom osećaju neprijatno.

Povećana upotreba materijala za vizuelnu stimulaciju može izazvati nerealna očekivanja ili nepovezanost ili izolaciju od partnera

Potraga za novim partnerima može da zakomplikuje ili izneveri trenutne odnose. Osećaj da ste primorani da imate seks sa svojim partnerom kako biste ublažili njegov bol može stvoriti pritisak ili bes u vezi. Ovi muškarci mogu da se osećaju kao da njihova seksualnost klizi u kompulzivno ponašanje, vođeni potrebom da pobegnu od negativnih osećanja, a ne od pozitivnog nagona. Konfliktna osećanja o seksualnom ponašanju mogu stvoriti povratnu petlju koja povećava osećaj depresije, što dovodi do veće želje da se pobegne od tih osećanja.

Perfekcionizam može sprečiti muškarca da uživa u seksu

Ljudi koji pate od depresije često imaju veoma kritičan um, sklonost ka visokim, često nerealnim očekivanjima, i obrazac fokusiranja na negativne aspekte prošlih iskustava. Svaki seksualni terapeut će vam reći da je perfekcionizam neprijatelj seksualnog učinka i zadovoljstva. Postavljanje nerealnih očekivanja od seksualnog iskustva dovešće do pritiska, stresa i poteškoća u zabavi zbog onoga što se dešava. To može dovesti do anksioznosti u pogledu performansi, erektilne disfunkcije, prerane ejakulacije i nižeg libida. Sve ovo takođe može dovesti do povećanja simptoma depresije.

Antidepresivi mogu uticati na libido ili seksualni odgovor

Do sada je prilično dobro poznato da jedan od ironičnih neželjenih efekata popularnih antidepresiva može biti smanjen seksualni nagon. Takođe mogu stvoriti probleme u postizanju erekcije i poteškoće sa ejakulacijom i orgazmom. Ovi neželjeni efekti sami po sebi mogu doprineti trajnoj depresiji kod nekih muškaraca. Međutim, ovi efekti se neće pojaviti kod svih, a neki noviji antidepresivi smanjuju seksualne neželjene efekte.

Posezanje za podrškom može napraviti razliku

Ako patite od depresije, važno je da potražite pomoć. Pronađite terapeuta koji vam se sviđa i ne odustajte. Nažalost, mnogi lekari i terapeuti možda neće razgovarati o seksualnosti sa vama. Morate to izneti i razgovarati o tome šta vas brine o vašoj seksualnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.