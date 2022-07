Žene vole i žele seks čak više od muškaraca i ne stide se da to priznaju

Iako je naše društvo veoma napredovalo u shvatanjima da su žene podjednako seksualna bića kao i muškarci, još uvek postoje određeni klišei kada su u pitanju seksualni nagoni i mišljenja da su kod muškaraca mnogo izraženiji. Ali, to je naravno daleko od istine, a to vam može potvrditi svaka žena koja je uspela da prihvati svoju seksualnost.

Međutim, kako su ti stereotipi koji se tiču žena i seksa i dalje prisutni, Kindara, aplikacija koja se bavi pitanjima plodnosti, je sprovela istraživanje kojim će se jednom za svagda videti koji su to mitovi o seksu tačni, a koje odmah možemo odbaciti.

Anketa je obuhvatila seksualno aktivne žene u dobu od 18 do 65 godine. One su govorile o seksualnom nagonu, učestalosti orgazama i koliko je seks u vezi zaista bitan ženama. Na radost mnogih, ali neiznenađujući su rezultati da neke pripadnice lepšeg pola seks stavljaju na visoko prvo mesto u vezi i da bi želele da ga imaju i češće. Očigledno, damama nije dovoljno samo jednom nedeljno.

Ovo je šest stvari koje su ispitanice otkrile o seksualnom životu žena u Kindarinom istraživanju.

Većina žena smatra da je seks veoma važan u vezi

Prema anketi, 89,2 % žena misli da je seks veoma ili od izuzetnog značaja za zadovoljstvo celokupnom vezom. Srećne veze su one koje se u velikoj meri oslanjaju na seks i na intimnost.

Preko polovine žena želi više seksa

Iako smo možda odgajane da verujemo da je žena u spavaćoj sobi obično nezainteresovana, a da su muškarci uvek željni seksa, Kindara je došla do suprotnih podataka: žene su te koje žele više seksa. Od svih ispitanica, 53,4% njih je reklo da bi želele da imaju više seksa od onog koliko ga sada imaju sa partnerom. Ostalih 46,8% je bilo zadovoljno i smatra da su njihove potrebe zadovoljene.

Preko 60 procenata žena želi seks tri do pet puta nedeljno

Ovi podaci su zaista posramili zastarela uverenja da žene ne vole seks, jer je 60,8% ispitanica reklo da bi želelo da sa partnerom ima seksualne odnose od tri do pet puta nedeljno, ali nekima je i to bilo malo, pa je njih 10,2% otkrilo da želi šest do osam seksualnih odnosa tokom nedelje, što priznaćete nije tako jednostavno u ovo moderno doba, kada se nema baš mnogo slobodnog vremena!

Većina žena stavlja emotivnu povezanost pre drugih stvari kada je reč o seksu

Mnogo puta je već ponovljeno da žene uživaju u predigri, i zaista jeste tako, ali je istraživanje otkrilo da čak i više od predigre dame uživaju u emotivnoj povezanosti sa partnerom. Njih 53, 2% smatra da je ona neophodna za dobar seks, dok 23,6% misli da je odlučujući faktor ipak predigra, dok 10.4% navodi komunikaciju kao najbitniju odliku vrhunskog seksualnog čina.

Većina žena doživi orgazam barem jednom tokom seksa

Iako je mnogim ženama i dalje teško da dožive orgazam tokom seksa, dobra vest je da je sve više njih koje dožive vrhunac barem jednom tokom odnosa, i to prema ispitivanju čak 72, 6%. Od njih 38,6% žena doživi bar jedan orgazam, 10.2% ima višestruke orgazme, dok 23,8% ispitanica kaže da često dožive vrhunac.

Stres je taj koji može poremetiti seksualni nagon kod žena

Za 39,2% žena stres je glavni faktor koji može imati negativni uticaj na njihov seksualni život. Ostali negativni uzročnici koji teraju žene da ne žele odnose sa partnerom su nerazumevanje sa partnerom, njih 28,2%, zatim neraspoloženje za seks kod 20,2%, dok je 20% ispitanica kao razlog nemanja seksa navelo nezadovoljstvo izgledom. Za 18% žena ne postoji neki određeni razlog zbog kog ponekad nisu spremne na seks.

