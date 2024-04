„Znam da prepoznam kada je neko neveran“: Majstor za preljubu otkriva tajne koje će vas šokirati

Autor kontroverzne knjige ,,Kako biti neveran, bez da vas uhvate“, napisao je 12 znakova koji vas mogu odati.

Dobrodošli u moralno neugodan, ali nesumnjivo intrigantan svet trenera neverstva. Za 100 evra na sat, Albert pomaže ljudima da uspešno vode aferu, tako što im pomaže da naprave profil za upoznavanje na mreži ili prikrivaju svoje tragove nakon događaja.

Albert tvrdi da je imao više od 100 afera dok je bio u ozbiljnim vezama, i da je sada na misiji da vama, ili vašem supružniku, kaže kako da se izvučete ako uradite isto. No, autor je želeo da ispadne moralno na „pravoj strani“, tako što je objavio i neke od glavnih znakova koji bi ukazali na to da vas partner vara.

Mi se naravno nećemo baviti time kako da se izvučete sa prevarom, jer ni u kom slučaju to nije opravdano. Ako vam je brak ili veza loša, razgovarajte o tome međusobno šta vaš brak ili vezu čini takvom ili potražite najbolje pomoć psihoterapeuta.

Koji su to znakovi koji odaju nevernog partnera, saznajte u nastavku.

ZNAKOVI KOJI ODAJU PARTNERA KOJI VARA:

Vidite male promene u njegovom digitalnom ponašanju

Albertov savet o tome kako varalica može da pokrije svoje digitalne tragove je sveobuhvatan i izaziva bol. Pažljivi supružnik treba da proveri da li je uvek okrenut prema vratima dok je na svom telefonu ili laptopu kada uđete u sobu.

Ovo je da bi se sakrilo ono što je na ekranu. Ili možda povremeno isključuje svoj pametni sat(ili telefon) koji izbacuje podatke, tako da ne beleži 20 minuta fizičke aktivnosti u 11 ujutro kada tvrdi da je u poseti svojoj majci.

On je deaktivirao svoju istoriju Gugl mapa(istoriju generalno za aplikacije)

Realno, kaže Albert, većina muškaraca postaje nemarna sa tehnologijom. Ljudi koriste više aplikacija, ali „ne znaju sve funkcije i karakteristike svake od njih.“

Na primer, sa Gugl mapama, „većina ljudi ne zna da postoji istorija, a na mapi možete da vidite gde je vaš muž bio u poslednja tri meseca“. Ako ga je deaktivirao: zašto? A ako nije, kako će reagovati kada tražite da pogledate?

Automobil je besprekoran i oseća se na osveživač vazduha

Auto je jedno mesto koje Albert preporučuje za nedozvoljeni seks, mada ne prečesto, a ne porodično vozilo. „Ako delite svoj auto, to je mesto koje vaš partner dobro poznaje, tako da svaka promena mirisa, zalutala dlaka može biti užasna“, savetuje on. „Ako on čisti auto jednom mesečno, a sada to radi jednom nedeljno, to je čudno. Ako iznenada počne da kupuje osveživače vazduha, to je takođe čudno.“

Nova odeća u torbi

Albert upozorava prevarante da ne ulažu u novu garderobu, jer izgleda sumnjivo. Ali prihvata da većina ljudi koji igraju u gostima ne mogu da odole sujeti da kupe lepu odeću, pa predlaže da, ako moraju, svoje nove ne drže zajedno u torbi. Tako da, proverite šta je sve kupovao i šta nosi. Još ako vam nije rekao…

Odjednom postaje posetilac teretane

Bilo da je motiv da im olakšaju odsustvo, ili da se dovedu u formu za njihov novi predmet požude, navike se često menjaju tokom afere.

Greške uključuju nagli prelazak iz lenjosti u super fit. ,,Žele da izgledaju dobro za svog ljubavnika pa, preko noći, počnu da vežbaju.“

Primećujete da često uzima novac

Albert savetuje klijentima da sve u vezi sa aferom plaćaju u gotovini, ali da to ne iznose unapred ili da to kriju. „Uzmite novac kada mislite da ćete ga iskoristiti.“ Neki će, međutim, zanemariti ovaj savet. Novčanik ostavljen na stolu sa velikom količinom gotovine unutra je moguća crvena zastava.

Počeo je da radi više kućnih poslova

Povremeno se čovek koji nije sklon obavezama pretvori u gospođu Mop. To je krivica, kaže Albert. „Ne oseća se dobro u sebi i želi da bude od veće pomoći u kući.“

Na nesreću varalice, „biološka posledica“ afere je to što je njegov um često negde drugde, tako da i on može biti ometen u razgovoru. Zato pazite na sanjarenje.

Umoran je i kaže da ima nesanicu

Biti neveran je ,,mentalno iscrpljujuće“, kaže Albert. „Mozak troši energiju razmišljajući o dva paralelna života, i neophodno je bolje spavati, ili odspavati, malo vežbati ili uzimati suplemente da biste održali svoj um i energiju.“ Shodno tome, on sugeriše da varalica treba da tvrdi da ima nesanicu da pokrije svoj umor.

Neki muškarci takođe mogu postati zbunjujuće brbljivi, kaže autor „više pričajući o svom poslu, svojim hobijima, prijateljima: bilo čemu da ne razmišljaju o tome šta radi.“

Manje se svađate i više imate odnose

Autor kaže: „Mislim da više seksa čini da želiš više seksa. To je normalno. I manje je svađa jer je on srećniji.“

Prestaje da nosi svoju uobičajeni parfem

Albert savetuje svojim klijentima da ne nose kolonjsku vodu ili parfem kada upoznaju svog ljubavnika. „Miris je veoma osetljiv“, kaže on. ,,Ako oboje nosite parfem ili kolonjsku vodu kada se ljubite, grlite ili vodite seks, vaši mirisi se mešaju. ,,Vašoj ženi ili partneru je lako da otkriju taj čudan miris na vama.“

Nikad nije dostupan za vreme ručka

Arnaiz veruje da je ručak najbolje vreme za ljubavni sastanak. Čak i ako radite u kancelariji i imate samo 60 minuta, ,,možete da jedete za deset minuta, a ostalo vreme…“

Češće se viđa sa prijateljima, no pre

Partneri izlaze više sa prijateljima nego pre, ističe kako ide da se viđa sa njima, a zapravo je otišao kod ljubavnice/ka.

