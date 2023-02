Ako vaš pas radi ovu stvar dok mu pričate, možda vas razume, tvrde naučnici

Primetite li ponekad kako pas slatko okreće glavu dok pričate s njim? Taj pokret zapravo može značiti da vaš četvoronožni prijatelj razume šta mu poručujete da uradi zbog izraza na vašem licu dok vas posmatra.

Jedno istraživanje pokazalo je da psi s ljudima uspostavljaju kontakt očima i posmatraju govor tela čoveka kako bi shvatili šta treba da urade. Istraživači su posmatrali različita ponašanja pasa, a u svakom su reagovali poput odojčadi, koju su takođe proučavali.

Naučnici koji su sprovodili istraživanje veruju kako su psi evolucijom i vezivanjem za ljude poprimili neke ljudske veštine.

U nastavku možete pročitati pet stvari koje vaš pas može razumeti posmatrajući izraze lica.

Kada ste tužni

Jeste li nekad bili tužni, a onda vam je odjednom prišao vaš pas i počeo da se mazi? Psi mogu da osete da nešto nije u redu i u tom trenutku se trude da vas na neki način uteše. Njihova ljubav je iskrena.

Kada ste nepravedni

Istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences pokazalo je da psi postaju uznemireni i plašljivi kada primete da poklanjate više pažnje drugom ljubimcu u kući.

Kada vam nisu prioritet

Ako dobijete bebu, vaš će pas shvatiti da više ne može biti u centru pažnje. To može izazvati depresiju kod ljubimca, a ponekad će on ili ona čak biti ljubomorni na bebu.

Kada ste ljuti

Psi mogu da osete kada ste ljuti na njih i u takvim situacijama se trude da se odljutite tako što se maze ili bulje u vas svojim slatkim psećim očima. Psa to može uzrujati, stoga kada se opustite, nije loša ideja da mu date poslasticu ili ga izvedete u šetnju.

Kada ste uplašeni

Vaš će pas primetiti kada se ponašate uplašeno. Određene vrste pasmina u toj situaciji će pokušati da vas zaštitite, dok će se drugi verovatno plašiti i sami ako vide da ste vi uplašeni.

