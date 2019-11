Da vaš pas može da govori, ovo bi vam rekao na kraju svog života (video)

Često se pitamo šta to naši psi misle, šta osećaju i šta sve znaju. Nauka je napredovala i odgovora na ta pitanja sve je više. Sada stručnjaci znaju šta nam to naši psi govorom tela mogu i žele poručiti. Proučavanjem su shvatili kako se psi ponašaju kada su uplašeni, kakvi su kada su veseli i kakvi su kada nam veruju.

Međutim, ne treba nam stručnjak da nam kaže kada je naš pas zahvalan. Dobro znamo da su oni zahvalni za mnogo toga, a i daju nam tako puno. Upravo to je i rečeno u videu.

„Kada bih mogao govoriti, hteo bih da ti kažem hvala. Hvala ti što si me spasio. Hvala ti što me voliš. Znaj da se sećam apsolutno svega što se događalo i što smo radili tokom svih ovih godina. Sećam se svega što si učinio za mene. Bilo nam je zabavno. Gledao sam te kako se zaljubljuješ. Bili smo mala porodica. Toliko smo toga prošli zajedno, iza nas je mnogo smeha, puno avantura i zabavnih trenutaka.

Obožavao sam da se igram sa tobom, ležim na travi i gledam u nebo. Ail, sada sam star i umoran i došlo je vreme da se pozdravimo. Hteo bih da znaš da sam ti užasno zahvalan što si bio sa mnom do poslednjeg trenutka. Voleo bih da ti sve to mogu reći, voleo bih da me možeš čuti jer znam da si užasno tužan. Hvala ti na svemu. Pružio si mi najlepši mogući život.“