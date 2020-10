Dali 6.000 evra za mačku, nakon par dana shvatili da su kupili opasnu zver

Bračni par iz francuskog grada L’Avra završio je zbog prevare s kućnim ljubimcem koji je mogao da bude prilično opasan.

Naime, njih dvoje su, kako je preneo Lad Bible, za 6.000 eura kupili mladu mačku rase savana. Ili su barem tako mislili.

Pokazalo se da su im prevaranti umesto velike, ali bezopasne mačke, prodali mladunče tigra.

French couple paid $7,000 for tiger cub they thought was Savannah cat https://t.co/tgBb97ewIZ pic.twitter.com/gkeVk7ay1i

— New York Post (@nypost) October 8, 2020