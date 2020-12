Kažu da je ovo pet najlepših rasa pasa na svetu – slažete li se? (foto)

Svi psi su lepi na svoj način, a svakom vlasniku njegov pas je najlepši. Međutim, prema svetskim listama najlepših rasa, ovih pet već godinama se nalazi u samom vrhu.

5. Jorkširski terijer

Patuljasti jorki dostiže visinu od 15 do 17 cm, težinu do 3,2 kg, dok jorki normalne veličine zna da naraste i do 21 cm uz težinu do 7 kg. Uzgajaju se već preko 100 godina. Vrlo su znatiželjni, hrabri i uvek spremni na svaku avanturu, što ih neretko dovodi u velike nevolje i nezgode. Vlasnici moraju zbog tog da ih neprestano drže pod kontrolom, uz sebe i na povocu. Ipak, to je jedna od najljubaznijih, najneagresivnijih i najzaigranijih pasmina. Lako uče i treniraju, tvrdoglavi su i zahtevaju punu pažnju svojih vlasnika, a uz to energično brane svoju teritoriju (stan). Uza sve to, oni su jedna od najobožavanijih malih rasa, jer osvajaju svojom umiljatošću, slatkoćom i energijom malog ratnika.

4. Maltezer

Maltezeri imaju meku, dugu, belu i svilenkastu dlaku (neki maltezeri imaju uši boje svetlog limuna), crnu njuškicu i duboke crne oči, koje se kriju ispod šiški. Krzno im može imati tragove blede narandžaste nijanse. Iako izgleda ljupko kao plišana igračkica, on je mnogo više od kućnog ljubimca koji se drži na krilu i obasipa maženjem. Maltezer je vrlo zaigran i hrabar, odan je zaštitnik svoga gospodara i najradije se igra s njegovom se decom.

3. Zlatni retriver

Zlatni retriver spada u grupu srednje velikih pasa (do 61 cm, oko 34 kg). Telo je harmonično građeno pri čemu je dužina tela od prsiju do korena repa u odnosu prema visini u plećima oko 10:8. Muskulatura mu je snažna i ima dobro razvijene kosti što se odražava u snažnim pokretima.

Ova rasa danas je poznata pre svega po svom uravnoteženom karakteru, dobrom podnošenju stranih ljudi kao i naročito dece. Sve retrivere odlikuje urođeno svojstvo izražene fiksiranosti na ljude tako da se uz pravilan trening može dresirati do tako dobre poslušnosti koju mnoge druge rase skoro da ne mogu a postignu. Njegova takozvana „želja da ugodi“ može kod posmatrača izazvati utisak da vlasniku čita želje iz očiju.

2. Sibirski haski

Uobičajene boje ove rase su siva, bela, riđa i crna. Pege su uglavnom bele ili svetlije boje od one koja se nalazi na celom telu. Svetliji su šape, noge, dio lica i repa. Oči im mogu biti smeđe ili plave, dok je česta pojava da imaju dva različita oka – jedno plavo, a jedno smeđe.

Prosečna veličina legla kuje sibirskog haskija je 6 do 8 štenaca. Životni vek kod ovih pasa je, kao i kod ostalih srednje velikih pasa, od 10 do 13 godina. Ovi psi na prvi pogled odaju utisak inteligentne životinje koja se prirodno kreće i razume sve oko sebe. Iako se u prošlosti koristio skoro isključivo za vuču, zbog lepote, inteligencije i dobre i vesele naravi, sve više postaje kućni ljubimac. Odlično se slažu s ljudima, a posebno vole malu decu.

1. Pomeranac

Pomeranca još zovu i nemački patuljasti špic. Njegovo poreklo je Nemačka, tačnije pokrajina Pomeranija po kojoj je i dobio ime. Ima malo telo koje je prekriveno čvrstom i dugom dlakom. Naime, upravo je karakterističan po svojoj dugoj dlaci, iako ga mnogi vlasnici (da bi bio što sličniji psu Boo) šišaju sasvim na kratko. Dolazi u raznim bojama, od kojih je najpopularnija kombinacija bele i svetlo-smeđe. Dlaka pomeranca može biti i narandžasta, tamno smeđa, crna, krem i crvenkasta.

Što se tiče njegovog karaktera, pomeranski špic smatra se jednom od najinteligentnijih patuljastih rasa na svetu. Važno je jedino da ga se s dresurom počne već od malih nogu. Kasnije je to, kao i kod svih ostalih pasa, sve teži i duži proces. Razigran je, društven i dobro se prilagođava ukućanima. Poznat je po tome što voli malu decu pa ne predstavlja problem za mlade porodice.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.