Mačka pokušava da se popne na pokretne stepenice, ali u suprotnom smeru (video)

Snimak mačke koja pokušava da se popne pokretnim stepenicama u suprotnom smeru nasmejala je ljude na internetu. Video je snimljen u Istanbulu, a pokazuje skoro pa uspešan pokušaj mačke.

Posted by Halil Ermiş on Monday, January 3, 2022

Mačka nije odmah odustala od penjanja. Kada je shvatila da se vraća dole, pokušala je još jednom da se popne do vrha. Ubrzo je shvatila da joj to neće pomoći i sela i čekala da se spusti. Nakon što je došla do početka stepenica ponovo je počela da hoda, ali ovoga puta u mestu pa su slučajni prolaznici odlučili da joj pomognu i prebace je na stranu stepenica koja ide nagore.

„Jednostavno znaš da je to Istanbul“, piše u opisu snimka podeljenog na Fejsbuku.

Ljudi su u komentarima pohvalili prolaznike koji su joj pomogli.

„Hvala, momče“, „Ona je sela i uživa“, „Kako slatko“, „Dobro da joj se rep nije zaglavio. Hvala onima koji su joj pomogli!“, „Ovo je bila njena verzija teretane“, „Kako se okrenula i pogledala ga, kao da mu zahvaljuje. Slatkica mala“, „Ovo još očigledno nije prvi put. Baš je bila smirena“, „Koja mala legenda“, neki su komentari.

