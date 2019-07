Mačka postala ZVEZDA Instagrama, kad je vidite shvatićete zašto (foto)

View this post on Instagram

Narnia loves his new ball from @wickedball_special, if you want yours too click here: 👇🏼👇🏼 http://bit.ly/Wickedball_4YourCat 💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤 💙 📸 @chatteriedelagrace #amazingnarnia 💙🖤💙🖤💙🖤💙 🖤 Narnia adore sa nouvelle balle de chez @wickedball_special , si vous aussi vous voulez la votre cliquez ici :👇🏼👇🏼 http://bit.ly/Wickedball_4YourCat