Ovih 10 rasa pasa najbolje podnose vrućinu

Tokom letnjih vrućina posebnu pažnju zahtevaju i naši kućni ljubimci, koje je potrebno adekvatno zaštititi od visokih temperatura i olakšati im svakodnevnicu. Neke rase pasa ipak lakše podnose vrućinu, ali oprez je i dalje potreban.

Psi nemaju mogućnost da znojenjem regulišu temperaturu tela kao što to mogu ljudi. Psi se čak malo i znoje (oko ušiju, njuške i na jastučićima šapa), ali to je premala količina znoja za otpuštanje topline tela. Psi to postižu ubrzanim dahtanjem, a određene fizičke karakteristike omogućuju im da dahću i otpuštaju vrućinu učinkovitije.

NJuška i lice – psi s kratkom njuškom i pljosnatim licem skloni su delimičnom začepljenju disajnih puteva i zbog toga ne mogu dahtati i rashladiti se kao drugi psi.

Dlaka – pseća dlaka fizički blokira apsorpciju vrućine i na taj način štiti psa od vrućine. Jednostruka tanja dlaka najbolja je u tome, dok deblja ili dupla dlaka može da ima baš suprotan učinak, odnosno da zadržava vrućinu i podiže telesnu temperaturu psa.

Veličina – obično, neke veće rase, poput newfoundlandera i bernardinca ne podnose vrućinu kao manje rase. Veće rase proizvode više topline tokom fizičkog napora, a dahtanje možda neće biti dovoljno da se rashlade s obzirom na svoju veličinu.

Deset vrsta pasa koje najbolje podnose vrućinu:

1. Avganistanski hrt

Ova rasa očarava svojom lepotom i dugačkom, svilenkasto mekom dlakom. Uprkos dugačkoj dlaci avganistanski hrt ima jako malo masnog tkiva, zbog čega može lako da živi i u toploj i u hladnoj klimi.

2. Bigl

Rasa koja potiče iz Engleske poznata po svom ljupkom i simpatičnom izgledu. Bigl je inteligentan i nežan pas, zbog čega je odličan izbor za porodice sa malom decom.

3. Bull terijer

Rasa koji se ističe specifičnim oblikom glave, trouglastim očima i spuštenim nosnicama. Bull terijer voli da bude nezavisan, ali je istovremeno i društven pas dobre naravi. S pravilnim treningom socijalizacije ovaj pas može biti divan kućni ljubimac i za porodice sa malom decom.

4. Dalmatinac

Hrvatska rasa nadaleko je slavna zbog svog tačkastog krzna. Dalmatinci su snažni psi atletske građe, a poznati su i po dobrom zdravlju. Takođe, mogu biti divni porodični ljubimci, jedino treba voditi računa o linjanju, koje može biti obilno.

5. Foks terijer

Engleska rasa od koje su potekle mnoge druge terijer rase poput Jack Russell terijera. Ovaj inteligentni pas kog je lako trenirati ima kratku dvostruku dlaku, a može se odlično slagati sa malom decom i drugim ljubimcima. Foks terijer pun je energije i traži redovno istrčavanje.

6. Doga

Ovaj veličanstveni pas potiče iz Nemačke, a reč je o jednoj od najvećih rasa na svetu. Kao i mnoge druge velike rase, i doga je nežna i vrlo prijateljski raspoložena i voli da iskazuje privrženost vlasniku, ali i da dobije istu takvu privrženost natrag.

7. Zlatni retriver

Jednu od najpopularnijih rasa pasa na svetu krasi dvostruka zlatana dlaka otporna na vodu, dok na šapama ima plovnu kožicu, zbog čega je zlatni retriver odličan plivač. Nežnost, znatiželjnost, poslušnost i marljivost odlike su ove predivne rase.

8. Hrt

Slavan je po svojoj brzini, ali hrt će često radije od trčanja izabrati izležavanje na kauču. Krase ga dugačke atletske noge i vrlo blaga, mirna, nežna i opuštena narav. U svetu mnogo je hrtova spašeno iz nemilosrdnih trka u kojima su zloupotrebljavani.

9. Labrador retriver

Rasa koja potiče iz Kanade vrlo je prijateljski raspoložena prema ljudima, zbog čega se često školuje za psa vodiča ili pomagača. Nežnog je i blagog temperamenta i fenomenalno se slaže sa decom i drugim kućnim ljubimcima. Labrador retriver ima kratku dlaku, pa zbog toga dobro podnosi vrućine.

10. Pudlica

Prva dama među psima, pudlica ima jednostruku dlaku i zato jako dobro podnosi visoke temperature. Pudlica je izrazito inteligentna i okretna, zbog čega ju je lako trenirati za izvođenje raznih trikova.

