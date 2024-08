Ovih pet stvari bi vam psi rekli da mogu da govore

Nisu samo mačke tajnovite, i psi mogu da sakriju svoje namere i želje.

Mogu nas zbuniti svojim ponašanjem i poslati nam skrivene signale. Što više vremena vlasnik provodi sa svojim psom, to bolje znaju. Što ga više upoznaje, bolje tumači ove skrivene poruke i signale. Donosimo vam pet tajni svakog psa.

Svaki pas voli drugačiji krevet

Kada bi psi mogli da pričaju, jedna od stvari koju bi nam rekli bila bi da prilikom kupovine kreveta obratimo pažnju na položaj u kojem spava. Ako vaš pas voli da se sklupča dok spava, kružni krevet sa stranicama je najbolji za njega. Ako vaš pas voli da se proteže, potreban mu je krevet ili dušek bez stranica. Takođe, skoro svaki pas voli da se umota u ćebe, pa bi bilo dobro da ga ostavi u krevetu.

Mahanje repom nije uvek dobar znak

Mnogi ljudi misle da je mahanje uvek znak da je pas srećan i dobro raspoložen, ali to nije tako. Ako je rep opušten i pokretljiv, to je znak da je pas opušten, veseo i raspoložen za igru i maženje. Međutim, ako rep nije toliko opušten tokom mahanja i ako stoji visoko, to je jasan znak da je pas uznemiren, uznemiren i da ga u tom trenutku ne treba dirati.

Psi vole izazove

Svi znamo da psi vole slatkiše, ali će ih voleti još više ako ih sakrijete negde u kući i pustite ih da ih traže. Psi vole da se trude za svoje užine, pa im skrivanje slatkiša, zakopavanje i stavljanje slatkiša u posebne igračke predstavlja pravo zadovoljstvo. Isto tako, psi vole da istražuju nova mesta i upoznaju nove prijatelje, tako da je odlazak na nova mesta za njih najbolja zabava.

Stariji psi i dalje vole da se zabavljaju

Iako stariji psi više spavaju i treba im više odmora, to ne znači da im je potrebno manje šetnji nego ranije. Možda će ove šetnje biti malo mirnije i duže, ali ih ne smete umanjiti. Isto tako, godine psa ne znači da više ne vole i ne žele da igraju razne igre. Igrajte se sa njima čak i kada su stariji i sporiji. Psi nikada ne bi napustili svoje ljude zbog starosti, ne bi trebalo ni vi.

Boravak u dvorištu nije isto što i hodanje

Pas koji je sam u dvorištu nije srećan pas. Zato ne ostavljajte psa samog u dvorištu i mislite da ste išta rešili. Dvorište ne može da zameni šetnje, treba da izađe iz dvorišta i odradi nekoliko kilometara sa vlasnikom. Dvorište, naravno, može biti lepo, ali samo kada su uz njega i njegovi vlasnici.

