Ovo je 5 najpoznatijih mačaka u istoriji

Mačke su divna stvorenja sposobna za mnoge poduhvate, od mističnog doskoka na sve četiri noge do iznenađujućih sposobnosti preživljavanja. Te posebne sposobnosti upravo su ih i proslavile kroz istoriju te su osvojile srca mnogih ljudi. Pročitajte intrigantne i zanimljive priče 5 najpoznatijih mačaka koje su ušle u istoriju.

Humphrey, glavni mišer britanskog premijera

Dugodlaka crno-bela mačka Humphrey postala je poznata kao glavni lovac na miševe na adresi 10 Downing Street, na kojoj je bila adresa britanskog premijera. Humphrey je radio kao zaposleni u rezidenciji od 1989. do 1997. godine. I mnoge druge mačke uživale su istu titulu, ali Humphrey je uživao u penziji sve do 2006. godine kada je uginuo, ali svejedno je ostao u sećanju mnogih te su za njega rađeni i video-memorijali

Nepotopljivi Sam

Također poznat kao Oscar ili Oskar, Nepotopljivi Sam živio je tokom Drugog svetskog rata i navodno je preživio tri potonuća broda. Jedan u nemačkom Kriegsmarine i dva u britanskoj Kraljevskoj mornarici. U sva tri slučaja Sam je pronađen kako pluta na daskama. Iako zvuči neverojatno postoje zapisi o mnogim sličnim slučajevima u tom tragičnom razdoblju u istoriji.

Demon Cat (Demonska mačka)

The Demon Cat (Demonska mačka), poznata je i pod skraćenicom D.C. Reč je o mački koja je prisutna kao duh u zgradi United States Capitol u Washingtonu. Priča o Demonskoj mački razlikuje se od osobe do osobe. Većina se slaže u priči da je pre gradnje zgrade na tom mestu bio dom crnih mačaka, ali kada je počela izgradnja on je uništen zajedno s mačkama. Sada je majka tih mačića prisutna u zgradi i često ulazi u dvorane tražeći i dalje svoje izgubljene mlade.

Soba 8

Izgubljena mačka lutala je u učionici u osnovnoj školi Elysian Heights 1952. godine. Nakon povratka u razred nekoliko jutra za redom, deca su je odlučila nazvati Soba 8, po učionici gde je dolazila. Učenici su se odlučili brinuti o njoj, a kada se nakon dugih školskih praznika ponovo vratila, postala je poznata širem SAD-a. Sve televizijske i novinske kuće pričale su o toj posebnoj mački, koja je osvojila srca mnogih učenika.

Tommaso, najbogatija mačka na svetu

Da, i mačke mogu biti bogate. Tommasova vlasnica Maria Assunta umrla je i ostavila poveću svotu od čak 13 miliona dolara u celosti mačku. Ono što čini njegovu baštinu upečatljivom je njegov prijašnji život, kao lutalice na ulicama Rima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.