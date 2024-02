Pas ostao sam kod kuće pa pokušao da uteši sam sebe, snimak će vas raznežiti (video)

Psi zaista mogu da promene vaš svet i svi bismo učinili sve da se pobrinemo da se prema našem četvoronožnom prijatelju postupa dobro. Ali jedan vlasnik se zakleo da više nikada neće ostaviti svog psa samog kod kuće nakon što je video snimak sa sigurnosne kamere-a na kojem pas pokušava da sam sebe uteši, prenosi Miror.

Nikad nije lepo ostaviti svog psa samog kod kuće, a ovaj video koji je raznežio mnoge pokazuje usamljenog psa kako uzima cipelu svog vlasnika da bi bio pored njega jer mu je nedostajao vlasnik koji je bio na poslu.

Na snimku, koji je objavljen na Redditu, stoji: „Ova kamera za nadzor snimila je trenutak kada je pas uzeo cipelu svog vlasnika i zaspao pored nje, pokazujući koliko mu nedostaje njegov vlasnik dok je bio na poslu“.

Video je brzo postao viralan, a mnogi ljudi su ga komentarisali. Jedna osoba je napisala: „Ovaj snimak mi je malo slomio srce! On samo želi da neko bude sa njim“, dok je drugi prokomentarisao iz pseće perspektive: „Dragi dnevniče, moj omiljeni čovek je ponovo nestao bez traga. Ostala mi je samo cipela koji sam odneo na kauč da spavam je od njega i sećam ga se…“

Neko drugi je odgovorio: „Mislim da ne bih mogao da idem na posao nakon što sam to video“, a četvrti korisnik je izjavio: „To je to. Nikada više neću ostaviti svog psa samog.“

Drugi su podelili slične priče o slatkim stvarima koje su njihovi ljubimci radili dok su bili odsutni. „Moj pas to radi sve vreme sa mojim papučama kada izlazim. Ako sam predugo napolju, on ode i uzme još jednu papuču. Kada dođem kući, nađem ga kako spava sa jednom ili dve papuče“, komentarisala je druga osoba. Drugi je dodao: „Moj pas uzima jednu japanku ili jednu čizmu. To je prilično smešno i čudno. Kada sam ga prvi put dobio, žvakao bi jednu japanku i uvek bi se pocepala u najgorem trenutku kada sam negde napolju! Sada on ih više ne žvaće, samo odnese jednu u krevet kad sam ceo dan napolju!“

Naravno, i druge pse privlače cipele i čarape svojih vlasnika, pa ih uzimaju ako su lako dostupni zbog mirisa koji im je privlačan.

