Pripazite: Ovih 5 stvari u bašti otrovne su za vašeg psa

Kao i njihovi vlasnici, mnogi psi vole da provode vreme napolju uživajući u slobodi dvorišta. Ali dok su vežbanje i svež vazduh zdravi za njih, uvek postoje stvari koje koji se nalaze oko vašeg imanja mogu biti toksične ili opasne za vašeg ljubimca. Pre nego što povedete svog psa sa sobom kao pratioca za sadnju ili baštovanstvo, stručnjaci kažu da bi trebalo da budete svesni nekoliko bezbednosnih opasnosti, piše Best Life.

Specifično prolećno cveće

Nesumnjivo, jedno od najboljih vremena da provedete vreme u vašoj bašti je proleće. To je i vreme kada u našim baštama cvetaju neka od najomiljenijih cveća. Međutim, one šarene biljke koje jedva čekate da vidite svake godine potencijalno su opasne i za pse. „Narcisi i lale su možda popularno rano prolećno cveće, ali sadrže i otrovni alkaloid koji izaziva povraćanje, nizak krvni pritisak i konvulzije kod kućnih ljubimaca“, upozorava stručnjak za pse AJ Arapović. „Zumbul ima veoma toksične kristale koji mogu dovesti do srčanih aritmija ili problemi sa disanjem. Simptomi se obično manifestuju roku između 15 minuta i jednog dana“.

Rizik takođe ne nestaje nakon proleća. Prema Lorejn Roads, direktorki za zdravlje i bezbednost u Dogtopia, grmovi hortenzije mogu biti problem tokom cele sezone. „Ovo prelepo cveće ima skriveni, smrtonosni toksin koji se zove cijanogeni glikozid“, rekla je, „Ako pas pojede ovu biljku, može imati puna usta cijanida. Svi delovi biljke sadrže ovaj toksin, uključujući listove, pupoljke i cvetove, koji izazivaju povraćanje, dijareju i letargiju.

Insekticidi i herbicidi

Održavanje bašte uključuje osiguranje da štetočine ili drugi neželjeni gosti ne uđu i ne izazovu probleme. Nažalost, sprejovi protiv buba takođe mogu ugroziti vašeg ljubimca. „Insekticidi, posebno organofosfati, čest su uzrok trovanja pasa“, kaže veterinarka Džoana Vudnat, „Psi se mogu otrovati samo ako pređu preko područja na kojima je insekticid nedavno primenjen, a zatim ližu svoje šape“.

Isto se može reći i za herbicide koji se obično koriste u dvorištima i baštama. „Postoji mnogo proizvoda koje ljudi koriste za kontrolu korova koji može biti prilično opasan za životinje“, kaže Rouds, „Pažljivo pročitajte etiketu, pratite uputstva i držite sve kućne ljubimce i decu dalje od ovih štetnih hemikalija.“

Mamac za puževe

Držanje štetočina, uključujući puževe, van vaše bašte može biti težak posao. Ali, ako koristite bilo koji proizvod da pokušate da ih uhvatite, budite oprezni jer su oni neki od najopasnijih proizvoda za vašeg psa. „Čak i najmanja količina hemikalije koja se koristi u mamcu može biti fatalna za pse“, upozorava Rouds, „Simptomi uključuju povraćanje, dijareju, drhtavicu, napade, povišenu telesnu temperaturu i potencijalno fatalne respiratorne i srčane probleme.

Otrovne zmije i žabe

Ljudi znaju da treba da budu posebno oprezni i pazite na zmije i druge otrovne gmizavce u svom području kad god provode vreme napolju. Međutim, radoznali pas možda neće shvatiti u kakvoj se opasnosti nalazi ako istražuje u bašti. „Skoro svaka zemlja ima otrovnu vrstu zmija kao deo svog prirodnog staništa. Često dobijaju loše ime, ali zmije obavljaju važan posao u kontroli populacija glodara u mnogim oblastima“, objašnjava Rouds, a prenosi Večernji list.

Dodaje da se zmije često mogu naći ispod kamenja, u gomilama drva, na drveću ili ispod žbunja u vašem dvorištu. „Ako u vašem kraju imate zmije, proverite baštu pre nego što pustite svog psa da se igra“, predlaže ona. Čak i ako vaš ljubimac može da izbegne ujed, postoje druge životinje koje bi mogle predstavljati potencijalni problem. Ovo je posebno tačno ako vaš pas voli da lovi vodozemce koji bi mogli da skaču. „Žabe krastače u vašoj bašti mogu da izazovu trovanje kod vaših kućnih ljubimaca, što rezultira gastrointestinalnim poremećajem, hipersalivacijom i, u retkim slučajevima, neurološkim i srčanim simptomima“, kaže veterinar Džeklin M. Kobl.

Đubriva

Čak i najvećem poznavaocu ponekad je potrebna mala pomoć da bi njihova bašta bila bogata i rascvetana. Ali tretiranje vaše bašte đubrivom može predstavljati zdravstveni rizik za vašeg psa – čak i ako ste pažljivi. Vudnat objašnjava da različita đubriva sadrže potašu, azot i fosfor kao glavne sastojke, sa različitim nivoima mikronutrijenata kao što su gvožđe i mangan. „Ako ga pojedu ili ližu sa svojih šapa, to može izazvati blage stomačne tegobe ili trovanje od prekomernih mikronutrijenata — posebno gvožđa“, upozorava ona.

