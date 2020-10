Puž kao kućni ljubimac? (video)

View this post on Instagram

Have a pet like this 😚😚. . . . @aquaticland @aquaticland @aquaticland @aquaticland . . . . Video by unknown . . . . . #aquaticland #aquatic #aquaticlife #aquatica #animal_bestshots #animals_captures #animal #animalia #animali #animallovers #animallover #instadaily #snail #naturephotography #nature #naturelover #pets #petsofinstagram #pet #petlovers #petstagram #instagood #instagram #