Srceparajuće: Žena pronašla psa koji je nestao pre dve godine (video)

Aša Nieves tražila je novog psa za svoju decu. Gledajući slike na web stranici skloništa naišla je na sliku svog psa Kovu, koji je nestao iz njenog dvorišta još 2019. godine.

“Isprva sam mislila da nema šanse da je to moj pas. Bio je pod drugim imenom. Kad sam shvatila da je to stvarno on, bila sam uzbuđena i počela sam da se tresem”, rekla je žena.

Psa je prepoznala po ožiljku na oku pa je krenula u akciju da ga vrati kući.

Kovu je nestao 2019., kada se provukao kroz rupu na ogradi. Sad joj je rečeno da je nakon bega završio u skloništu u lošem zdravstvenom stanju. U međuvremenu je našao novi dom, ali je vraćen u sklonište kada je ta porodica morala da se preseli.

Kad je Kovu video Ašu nije skrivao sreću.

“Videla sam njegov osmeh, počeo je da maše repom. Došao je do mene, počeo da cvili, skače po meni i ljubio me”, ispričala je Aša.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.