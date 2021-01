Šta da radite ako vaš pas beži od kuće

Vlasnici pasa pibegulja, sve češće na svoje Fejsbuk profile stavljaju slike pasa uz naptis, pobegao, nestao pas ili ako ga vidite pozovite broj… Ne pričamo ovde o ukradenim psima, već o onim koji beže od kuće ili u parku od svojih vlasnika. Evo šta su mogući razlozi za to.

Psi se međusobno osim po spoljnim karakteristikama značajno razlikuju i po karakteru. Neki su mirni, neki živahni, neki su nemogući lajavci, a neke neće probuditi ni zvono na vratima. Posebna kategorija su oni koji beže od kuće!

To se naročito događa u ovo doba godine kada je vreme lepo, pa smo češće u dvorištu ili ostavljamo otvorena vrata od stana. Opet, dešava se i zimi, posebno oko praznika, kada se bacaju petarde i kad ih taj zvuk uplaši pa pobegnu od kuće. Iako imaju svoju fotelju, topao dom, punu činiju hrane i vašu ljubav, oni, eto, samo čekaju da vrata ostanu odškrinuta kako bi šmugnuo ko zna gde.

Neće ih sprečiti ni ograda u dvorištu. I najmanja rupa njima je dovoljna da pronađu izlaz i jednostavno nestanu na nekoliko sati ili čak dana. Većina pasa koji će povremeno da pobegne od kuće učiniti će to samo onda kada im se pruži prilika dakle kada vi zaboravite zatvoriti vrata od stana ili dvorišta.

Nije baš da vrebaju takvu priliku i neće pobeći ako su vrata otvorena koju minutu. Ali ako ostavite vtara otvorena satima, nagoni će nadvladati i takav pas će sam otići u šetnju.

Druga mnogo opasnija grupa su oni psi koji žele da pobegnu pošto poto. Takvom psu dovoljan je prostor koji nastane otvaranjem vrata dok ulazite u stan. Pobeći će svaki puta ako ga fizički ne sprečite. Ukoliko je ograda čvrsta, prokopati će tunel. Ukopavanje ograde na dubinu od 30 cm trebalo bi da spreči u bekstvu i najboljeg kopača.

Osim što znaju da kopaju, oni mogu da skoče neverovatno visoko. Pitate se šta napraviti sa takvim psom i koji su uopšte razlozi za tako “nenormalno” ponašanje?

Jedan od najčešćih razloga je dosada i višak energije. Neki psi počinju a beže kada vlasnik nađe novi, zahtevniji posao pa je pas često sam.

Drugi, kada dođe do promene u porodici kao što je rođenje deteta, pa pas padne u drugi plan. Sve situacije koje dovedu do toga da pas provodi manje vremena u šetnji mogu rezultirati bežanjem. On jednostavno ide potrošiti višak energije i malo se zabaviti.

Jedan od mogućih razloga je hrana. Pokušajte da otkrijete gde pas ide kada pobegne.

Treći razlog je polni nagon. Ženke će da pobegne kada su u teranju, a mužjaci kada se tera bilo koja ženka u krugu od 4 kilometra.

Ovakvi izleti negde na selu su sasvim prihvatljivi i smatraju se uobičajenim pasjim ponašanjem. Ipak, u gradu je to previše opasno i to prvenstveno zbog saobraćaja. Psi ne prepoznaju automobil kao nešto opasno i neretko šetaju po sredini puta uopšte ne sluteći da ih automobil može ubiti na licu mesta.

Neki koji su već iskusili udarac automobila i prošli sa lakšim povredama kasnije će pripaziti, ali teško mogu umaknuti brzini kojom se auti kreću.

Ako spadate u one vlasnike koji rukom otvaraju vrata, a nogu drže u otvoru i provlačite se u stan kroz neverovatnih 10 cm, svakako potražite savet stručne osobe. Uvek se nađe neko rešenje.

