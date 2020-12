Šta vam vaše ptice poručuju govorom tela

Vlasnici ptica svoje ljubimce najčešće opisuju kao razigrane i pune ljubavi u jednom momentu, a već u drugom kao zahtevne i rezervisane. Česte promene raspoloženja su sasvim prirodne i na taj način ptica veoma očigledno, a ponekad i suptilno pokušava da vam stavi do znanja šta želi, šta joj prija, a šta joj smeta.

Papagaji i ostale ptice govorom tela i glasom komuniciraju međusobno, ali i sa vlasnicima. Posmatranjem položaja krila, repa, kljuna, očiju i generalno tela možete otkriti šta vam ptica poručuje, piše njuska.com.

Oči

Za razliku od ljudi ptice mogu da kontrolišu širenje i sužavanje zenice oka. Ako oko „treperi“, a zenice se brzo šire ptica je uzbuđena i veoma zainteresovana za to što vidi ili je ljuta, uplašena pa čak i agresivna. Kretanje oka treba posmatrati kroz kontekst okruženja, a i sam položaj tela otkriće o kom emotivnom stanju je reč.

Vokalizacija

U divljini ptice koriste različite zvukove kako bi upozorile druge jedinke iz jata na opasnost, našle partnera za parenje, zaštitile svoju teritoriju ili prosto održavale socijalne kontakte. Većina ptica je veoma glasna i to je jedan od načina da stupi u kontakt sa vlasnikom i privuče mu pažnju.

• Pevanje, govor i zviždanje: Ovi vidovi verbalne komunikacije znaci su da je ptica srećna, zdrava i opuštena. Neke vrste papagaja vole publiku i uživaju da pevaju, zvižde pa čak i govore u prisustvu ljudi, dok su neke vrste stidljivije i u tišini će mirno posmatrati šta se oko njih dešava.

• Brbljanje i mrmljanje: Nejasno mrmljanje može biti tiho i ono je znak zadovoljstva, a može biti i veoma glasno i najčeće se dešava u periodu dok učite pticu da govori smislene reči. To je faza u kojoj ptica još nije u potpunosti uspela da oponaša reči koje joj ponavljate. Nekada ptice glasno mrmljaju kako bi privukle pažnju, a u divljini ovaj vid komunikacije najčešće se dešava pred spavanje kada jedinke međusobno ostvaruju jake društvene veze.

• Predenje: Predenje ptica ne zvuči kao predenje mačaka već više kao tiho režanje. Ono može biti znak zadovoljstva, ali i uznemirenosti. Sve zavisi u kojoj situaciji se ptica nalazi. Da bi tačno shvatili šta ptica želi da izrazi u obzir treba uzeti govor tela.

• Kliktanje jezikom: Kliktanje jezika o kljun znak je da ptica želi da se zabavi i igra. To je najčešće poziv na maženje i tada pustite svog ljubimca iz kaveza i zajedno se zabavite uz po neku poslasticu.

• Rika: Glasna rika je znak agresivne vokalizacije. Ako vaš pernati ljubimac glasno i panično riče pogledajte unaokolo i uklonite sve za šta mislite da ptici smeta. Neke ptice riču kada ne žele da ih vlasnik dodirne i tada ih ne treba uznemiravati. Agresivnost se javlja kada su uplašene, nesigurne ili se nelagodno osećaju u prisustvu drugih ljubimaca ili čak ljudi.

Položaj krila

Krila ne služe samo za letenje već i za neverbalnu komunikaciju.

• Izvrtanje krila: Okretanje krila može značiti dosta različitih stvari napr. ljutnju ili da ptica trpi neke bolove. Ptice izvrću krila i kada prosto žele da doteraju perije i paperije. Ako je ovaj položaj krila praćen dizanjem-spuštanjem ramena i glave, ptica traži pažnju i najverovatnije je gladna. Ovakvo ponašanje može biti i znak da je ptica spremna za parenje.

• Podizanje krila: Ako ptica maše krilima u mestu to je signal da joj treba pažnje. To može biti i znak sreće i radosti ili jednostavna vežba kako bi protegla krila.

• Opuštena krila pored tela: Ova pojava se često javlja kod mladih ptica dok ne nauče kako da pravilno saviju krila uz telo. Ako odrasna jedinka drži krila opušteno pored tela to ukazuje da je ptica bolesna i treba se konsultovati sa veterinarom. Opuštena krila posle kupanja su normalna pojava jer je to jedan od načina da se osuši perje.

Položaj perja

• Razbarušeno perje: Ptica će razbarušiti perje i paperje tokom procesa čišćenja. Na taj način se lakše uklanja prljavština i prašina, pa je to sastavni deo nege. Ptica će razbarušiti perje kada joj je hladno kako bi zadržala toplotu.

• Položaj kreste: Neke vrste papagaja, napr. kakadu, na glavi imaju bogatu krestu. Zadovoljna i opuštena ptica krestu drži spuštenu niz glavu. Ptica koja je uzbuđena zbog nove igračke, hrane ili jer vidi vlasnika podićiće krestu u vis. Međutim, ako je kresta jako visoko to je znak straha, uznemirenosti ili velikog uzbuđenja i treba je shvatiti kao znak upozorenje. Ako visok položaj kreste prati rika i šištanje ječ je o agresivnom ponašanju i potencijanom napadu.

Položaj repa

• Mahanje repom: Slično kao kod pasa, ptice mašu repom kada su srećne što vas vide. Ptice mašu repom i neposredno pre vršenja nužde. Ova činjenica može vam pomoći ukoliko trenirate i dresirate pticu koja je slobodno puštena u stanu.

• Raširen rep: Širenje repa je znag agresije i dominacije. Ova pojava je vrlo česta među mužjacima u vreme parenja kada se odmaravaju snage i vodi borba za naklonost ženki.

Položaj nogu

Položaj i pokreti nogu takođe dosta otkrivaju o pticama. Tapkanjem nogama o kavez je znak dominacije nad njihovom teritorijom. Ako ptica visi naglavačke u kavezu znači da je srećna i zadovoljna svojim okruženjem. Neki papagaji ne žele da se oslone na noge dok ih vraćate u kavez jer žele da provedu još vremena sa vama. Izvuku noge tek kada se zadovoljne dužinom posvećenog vremena. Ova pojava se naziva „slabe noge“.

Kljun i glava

Kljun se koristi za više funkcija, od četkanja do otvaranja oraha i semenki. Ptice ga koriste kao oružje, ali i kao alatku za izradu gnezda. Takođe i pokreti kljuna spadaju u vidove neverbalne komunikacije.

Ukoliko ptica brusi odnosno kliznim pokretima trlja gornji deo kljuna o donji to je znak zadovoljstva, a ovaj pokret najčešće se dešava pred spavanje. Ako ptica klikne kljunom kad vas vidi to je pozdrav, ali ako neprestano klikće to je znak upozorenja, nervoze i tada je ne treba uznemiravati. Ako ptica trlja kljun o kavez znači da obeležava teritoriju. Ptice koje traže pažnju ili su zainteresovane za nešto mašu glavom gole dole.

Položaj tela

Ppložaj tela dosta govori o tome šta ptica želi da nam poruči, ali se pokreti moraju posmatrati u kontekstu situacije u kojoj se životinja nalazi. Ako telo stoji opušteno, a glava mirno ptica je srećna i zadovoljna. Ako stoji mirno, ali nakostrešenog perja ptica poručuje da je to njena teritorija.

Kada ptica čuči sa glavom na dole ili maše glavom gore-dole, spremna je za maženje i traži vašu pažnju.

Kada ptica krešti i širi krila sprema se za napad i neće oklevati da ugrize. Tada je treba pustiti da se ohladii smiri. Ako vidite pticu da spava na leđima ne brinite, to češće rade u divljini mada je moguće i da kućne ptice spavaju u tom položaju.

Pravilno tumačite šta vam ptice poručuju i uvek će te znati kada je vreme za igru i maženje, a kada treba da se odmaknete od kaveza.

