Štene ostavljeno na klupi s porukom koja slama srce (foto)

Privezan za klupu, bez mogućnosti da se kreće, malo štene je čekalo kad će se njegova porodica vratiti. Ali dok je pas posmatrao mnoštvo stranaca koji su se okupljali oko njega, osetio je da nešto nije u redu.

Marsela Goldberg obaveštena je o malenom psu ostavljenom na ulici. Nije bila iznenađena – u njenom gradu bilo je sve više pasa napuštenih od početka pandemije.

„Već se okupilo nekoliko komšija koji su mu doneli vodu i hranu jer su ga ostavili privezanog za klupu bez ičega“, rekla je Goldberg za The Dodo.

„Ali nisu mogli da mu se približe jer je pas bio preplašen, režao je i cvilio“, dodala je.

Max estaba muy asustado y hubo que acercarse con cautela para poder llevárselo. pic.twitter.com/HU7uDv4yjZ — Mascotas Coyoacán 🐾 (@MascotaCoyoacan) November 22, 2020

Pored psa nalazila se poruka pritisnuta kamenom.

„Zdravo, molim vas da me usvojite: Maks. Molim vas, molim vas da udomite ovog slatkog psa i da se dobro brinete o njemu. Jako me boli što ostavljam svog psa ovde, ali donela sam odluku da ga napustim jer ga moja porodica maltretirala i uvek bi me bolelo kad bih ga videla u takvom stanju. Ako ovo čitate i dotakne vam srce, usvojite ga i dobro se brinite o njemu. Ako ne, ostavite ovu poruku na svom mestu. Tako je drugi mogu da je pročitaju i usvoje ga. Hvala vam“, pisalo je u poruci.

Pas se tresao kad mu se Marsela približavala, a čak ga ni miris hrane nije opuštao.

„Nosila sam zaštitne rukavice kako bih mogla da mu priđem s više samopouzdanja, ali svejedno je bilo teško. Kontaktirali smo trenera koji radi s agresivnim psima koji je situaciju posmatrao putem videopoziva i davao mi uputstva dok nismo uspeli da presečemo lanac“, ispričala je ona.

Čim je lanac presečen, stav psa se promenio. Još uvek se uplašio, ali više nije režao na svoje spasioce. Goldberg je polako počela da ga mazi u automobilu, a dok su stigli u azil, pas se smirio. Sedmomesečni pas, koji je posle spašavanja dobio ime Boston, polako uči da veruje ljudima i da pusti da njegova razigrana priroda zablista.

„On je drag, vrlo privržen i voli da se igra loptom koju mu je dao veterinar“, kazala je Marsela.

Samo nekoliko dana nakon spašavanja, Boston se pretvorio u potpuno drugog psa. Sada njegovi spasioci pregledaju zahteve za njegovo usvajanje kako bi bili sigurni da odlazi u najbolji dom – onaj u kojem se više nikada neće morati da se plaši za svoj život.

