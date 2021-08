Sve je popularniji: Pas koji se ne linja, a obožava decu

Guste, kovrčave dlake koja dolazi u raznim bojama, vrlo osećajan i empatičan ljubimac koji će sve učiniti za svog vlasnika, Lagotto Romagnolo ili italijanski vodeni pas sve je popularniji kućni ljubimac To i ne čudi jer ovaj kovrčavi slatkiš može biti idealan porodičan pas koji uživa u igri s decom, ne linja se i može živeti u skladu i s drugim životinjama u istom domaćinstvu.

Lagotto Romagnolo je idealan kućni ljubimac jer se ne baca i nije veliki, voli i decu i sve ostale članove porodice, ali za to treba puno vremena. Lagotti mogu da žive u stanu, ali razmišljajući o kupovini, budući vlasnik mora biti svestan vremena koje će mu trebati da odvoji za šetnju i druge aktivnosti, kaže Dubravka Maksimović, vlasnica odgajivačnice Mr. Dog My Happiness, specijalizovane za uzgoj pasa rase Lagotto Romagnolo, takođe poznat kao italijanski vodeni pas, piše zadovoljna.hr.

Psi su kontinuirani deo Dubravkinog života od detinjstva, a ovu rasu je izabrala pre svega zbog njihovog karaktera.

Lagotto je vrlo osetljiv, empatičan kućni ljubimac koji će učiniti sve za svog vlasnika, izuzetno odan i pun ljubavi. Veoma je vezan za vlasnika, odnosi se prema njemu zaštitnički i ne voli da se od njega odvaja. Takođe, veoma voli decu, posebno igru sa njima.

Veoma je aktivan pas sa dobrim njuhom, pa ga danas često vide kao terapijskog psa za ljude sa dijabetesom, psa tragača i slično. Izuzetno je fizički izdržljiv i fokusiran na svoj zadatak. Voli da obavlja svoje dužnosti i lako se trenira, ali to nije za svakoga jer zahteva puno vremena za šetnju i komunikaciju, opisuje Dubravka.

Samo ime pasmine puno govori o njoj. Dolazi iz italijanske provincije Romagna, a lago na italijanskom znači jezero, što pokazuje njihovu veliku ljubav prema vodi. Lagotti su drevna rasa koju je čovek prvobitno najčešće koristio u lovu, ali danas je jedina rasa na svetu specijalizovana za traženje tartufa. Kao što im samo ime govori, obožavaju da plivaju pa će bez oklevanja uskočiti u bilo koju vodu, bilo to more, jezero, reka ili samo lokva.

Poslednjih godina Lagotto Romagnolo postaje sve idealniji porodični pas i njihova popularnost brzo raste. To je pas male / srednje veličine, težak 11 do 16 kilograma, visok 41 do 48 centimetara, u zavisnosti da li je mužjak ili ženka. Mužjaci su, naravno, veći od ženki.

Proporcionalne je i jake građe, a ono što Lagotte čini posebno simpatičnom i lepom je njihova gusta kovrdžava kosa koja dolazi u više boja, smeđe, narandžaste, bele, belo-smeđe, ali nikada crne. Ne linja se, ali zato njegova dlaka zahteva redovno šišanje u intervalima od oko tri meseca. Uz odgovarajuću ishranu, aktivnost i negu, ovaj pas može da živi i do 16 godina.

Lagotto je izuzetno zdrava rasa koja ima neke genetske bolesti za koje je danas dostupno genetsko testiranje, pa ako izuzmete psa iz kontrolisanog uzgoja, nema straha da će oboleti od istih.

Prilikom kupovine treba obratiti pažnju da je pas adekvatno socijalizovan za svoje godine, odnosno naviknut je na ljude, zvukove, vožnju automobilom itd., da ima sve genetske testove ili da ih imaju njegovi roditelji i da mu je pružena sva neophodna veterinarska nega za njegove godine (vakcinacija protiv zaraznih bolesti, čišćenje od parazita i slično).

Ako dobijete Lagott Romagnol, dobićete novog člana porodice koji će jednako i svim srcem voleti i poštovati sve članove porodice, ističe vlasnica odgajivačnice Mr. Dog My Happiness.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.