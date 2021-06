Totalni hit: Čovek prodaje dve mačke, razlog URNEBESAN (video)

Na Tviteru se zaista mogu videti razni sadržaji. Od poznatih i slavnih pa sve do običnih ljudi koji uvek imaju šta da kažu i pokažu.

Na ovoj društvenoj mreži je osvanuo smešan „oglas“ jednog vlasnika mačaka.

Naime, mačke i miševi su najveći neprijatelji, ali ne i u domu Volgera Goedea koji je i objavio smešni video snimak.

Two useless cats for sale

I'll take any offer pic.twitter.com/rjZbmQUZ4e

— De Goede Volger (@VolgerGoede) May 24, 2021