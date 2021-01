Žive i po 20 godina: Pet najdugovečnijih rasa pasa (foto)

Psi u proseku imaju životni vek od 10 do 13 godina. Međutim, neke rase mogu da žive duže od drugih. Uopšteno, male rase imaju tendenciju da žive duže.

Razlog tome je što veći psi brže stare jer brže odrastu. To može dovesti do ranije pojave abnormalnih razvoja tkiva poput raka i tumora i bolesti povezanih sa starenjem, poput artritisa.

Veličina i rasa nisu jedini faktori u određivanju očekivanog životnog veka pasa. Postoje mnogi drugi činioci koje možete kontrolisati i koji mogu uticati na životni vek vašeg psa. Na primer, zdrav način života i dobra veterinarska nega. Jednostavno rečeno, sve dok vaš pas ima kvalitetnu negu, ima velike šanse da živi dug život bez obzira na svoju veličinu i rasu.

Ako želite da uživate ​​u dugom društvu sa svojim psom, evo nekoliko pasmina koje imaju duži životni vek.

Jorkširski terijer

Jorkširski terijer ili jorki je majušna rasa koja je poznata po svojoj dugovečnosti. Oni mogu da žive od 14 do 17 godina. Iako su male veličine, dosta su živahni, znatiželjni i traže pažnju. Takođe puno laju, a to ih čini potencijalnim dobrim čuvarima. Zanimljiva stvar kod jorkija je da takođe dolaze u maloj veličini koja se naziva Teacup Yorkie. Odrasli predstavnik ove rase u proseku teži samo dva do četiri kilograma.

Ši-cu

Drevnu rasu pasa Ši-cu, čije se ime s kineskog jezika može bukvalno prevesti kao lav, kineski vladari su vekovima držali kao kućnog ljubimca. Slatki su, dragi i prijateljski raspoloženi prema svima (i uopšte nisu dobar kandidat za čuvara). Obično nemaju puno zdravstvenih problema. Samo pazite da ih redovno održavate. Sa životnim vekom između 10 do 18 godina, čine dobro društvo koje vas godinama može zabavljati.

Toj pudla

Sve pudlice i mešanci pudlica imaju relativno dug životni vek. Toj pudle imaju najduži očekivani životni vek među tom grupom. Žive između 14 i 18 godina ako imaju adekvatnu negu. Baš poput ostalih pudlica, Toj pudle je lako trenirati i vrlo su inteligentne. Poput drugih pasa, potrebno im je puno fizičkih i mentalnih vežbi poput igara ili brzih šetnji.

Džek Rasel terijer

Džek Rasel terijer je rasa srednje veličine koja potiče iz Engleske. Ovi psi slatki su i energični. Ceo dan mogu provesti na otvorenom. Prosečan životni vek im je od 16 do 20 godina. Možda je njihov visoki nivo energije ono zbog čega žive tako dugo.

Čivava

Čivave su jedne od najdugovečnijih rasa pasa, a verovatno su i jedna od najmanjih rasa. U proseku žive 15 do 20 godina. Uglavnom mogu dugo da žive jer nisu skloni nijednoj ozbiljnoj bolesti. Čivava je puna duha, odvažna i inteligentna. Ovi sićušni psi izuzetno su odani svojoj porodici, posebno deci. Zahtevaju samo malo vežbanja zbog male veličine tela.

