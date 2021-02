Tvrdoglavi i lenji: Ovo je pet najneposlušnijih rasa pasa

Psi su najodaniji ljubimci, a ako ih vlasnik na pravi način dresira, mogu biti i najposlušniji. Naravno, neke rase je teže dresirati od drugih.

Ali, to ih ne čini ništa manje vrednim i poželjnim ljubimcima. Takođe, psi koje je teže vaspitati nisu manje inteligentni, nego imaju specifičan karakter, prenosi Index.hr.

Neke rase su vrlo pametne, ali istovremeno nezavisne, tvrdoglave, imaju jak nagon za plenom pa će biti potrebno puno vežbe da pre poslušaju vlasnika nego svoje instinkte.

U nastavku donosimo pet najneposlušnijih rasa.

5. Avganistanski hrt

Ova vrsta je uzgojena sa svrhom da prati i lovi plen prelazeći velike udaljenosti, trčeći ceo dan. On neće gledati u gazdu da mu da komandu kojim smerom da ide, on juri prema svom urođenom instinktu. Ova velika nezavisnost često se tumači kao neposlušnost, premda je avganistanski hrt inače vrlo privržen i odan, ali vlasnici tvrde da nikakva količina treninga ne može sasvim da suzbije nagon ove pasmine. Nekoliko puta nedeljno ovaj pas mora da ima priliku da slobodno trči i juri ko zna šta, ali i uz to teško da će ostale šetnje proći tako da će gledati u vlasnika, a ne jurcati za nečim.

4. Čau Čau

Za ovu rasu kažu da je poput mačke. Ova rasa je rezervisana, nezavisna, inteligentna i tvrdoglava. Tvrdoglavost znači da će radije potrošiti mnogo vremena ignorišući komande vlasnika nego da je ispuni. Potrebno je ove pse socijalizovati od prvih dana jer znaju da kasnije budu vrlo teritorijalni i agresivni prema ljudima i psima. Što je super ako čuvaju kuću, a problem svaki put kada nisu pod nadzorom svojih vlasnika.

3. Basenji

Ovog psa treba od malih nogu socijalizovati i odgajati, što nije lako jer ima puno energije i vrlo kratko zadržava pažnju pa nije baš koncentrisan na trening. Pozitivno je što igru za koju je vrlo zainteresovan vlasnici mogu koristiti kao motivaciju. Ova rasa je zanimljiva i zato što ne laje, ali s vlasnicima komunicira tako da ispušta zvukove koji su nešto između grcanja i jodlovanja.

2. Engleski buldog

Od buldoga se nekada očekivala velika upornost dok bi učestvovali u krvavim borbama s bikovima, a danas je ta upornost prerasla tvrdoglavost. Više nisu agresivni, ali sve rade kad oni žele, svojim tempom i samo ako se to njima sviđa u tom trenutku. Teško je naterati buldoga čak i u šetnju koja mu je preko potrebna jer su skloni debljanju. Za ovu rasu vlasnici tvrde da sporo uči.

1. Pekinezer

Ova rasa je stvorena da sedi u krilu kineskih kraljeva pa pekinezer nikad nije morao da razmišlja o učenju poslušnosti. Uz osećaj da su sami vrlo važni i glavni, pekinezeri teško shvataju da nisu ljudi njihovi podanici, nego da je obrnuto pa je zaista veliki izazov dresirati ih. Izuzetno su inteligentni, ali to ne pomaže previše kad su tako tvrdoglavi. Zato je s dresurom najbolje početi što ranije.

