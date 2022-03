Vauuu, ovih 6 zanimljivih činjenica o psima vrlo malo ljudi zna

Volimo da se mazimo s našim kućnim ljubimcima i radujemo se povratku kući posle radnog dana. Znamo da naši četvoronožni prijatelji mogu puno da nauče ako se fokusiraju na to, a uz pravi trening mogu da spase ljude od lavina, pružiti im utehu ili podrže osobe s bolestima ili invaliditetom. Mnoge stvari su nam sada postale razumljive, ali ovih šest činjenica verovatno jako malo ljudi zna…

1. Dobro si zarežao, mali

Neki od vas to verovatno znaju: iza neke ograde čuje se glasan lavež i režanje. Ali, vaš pas ne reaguje uvek isto. Jednom ga to ne uznemiri, drugi put dominantno reaguje sopstvenim lajanjem i režanjem, a ponekad je samo nervozan i želi da se brzo skloni odatle. Razlog: psi po glasu drugog psa mogu da odrede da li je drugi pas veliki ili mali. Lajanje psa zavisi od njegovog anatomskog vokalnog trakta. Ako je pas veći, vokalni trakt je takođe duži, a to pak utiče na visinu glasa.

2. Smrdljive noge nisu samo ljudska stvar

Istina je: i psi mogu da se znoje! Ako je prevruće, hlade svoja tela tipičnim dahtanjem. Ali, zapravo imaju znojne žlezde na šapama. Međutim, one igraju prilično sporednu ulogu u hlađenju. Žlezde u prostorima između šapa luče sekret koji se može uporediti s ljudskim znojem pazuha. Zato naši psi mogu da imaju smrdljive „noge“. Ako vaš pas ima smrdljive šape, prikladna je vlažna krpa za pažljivo trljanje ili kratko tuširanje. Uopšteno, četvoronožni prijatelj je uvek srećan kada njegovo telo ne mora da se bori protiv vrućine. Mesta u senci, puno hladne vode i šetnje nakon što žarko sunca zađe mogu pomoći.

3. Sever-jug pozicija je najbolja za obavljanje nužde

Većina vlasnika pasa verovatno nije obraćala puno pažnje na to, ali naši četvoronožni ljubimci zapravo preferiraju određeni smer kada obavljaju nuždu. Svoja tela postavljaju u smeru sever-jug. Istraživanje Univerziteta Duisburg-Essen došlo je do ovog neobičnog otkrića. Praćeno je kako psi uriniraju ili obavljaju veliku nuždu više od 7000 puta. Prema naučnicima, životinje stoje u osam od deset slučajeva s njuškom i zadnjim krajem u smeru sever-jug. Verovatno za to koriste zemljino magnetno polje, na isti način na koji ga ptice selice koriste za navigaciju. U danima kada je magnetno polje bilo iskrivljeno solarnim olujama, psi su nasumično obavljali svoje postavljeni u raznim smerovima.

4. Pas gradonačelnik

U Kaliforniji je jedan pas toliko osvojio ljude da je izabran za gradonačelnika: zlatni retriver Maks bio je prvi gradonačelnik malog grada Idilvajlda godinu dana. U međuvremenu je na čelo došao gradonačelnik Maks II. Politika pasa nije baš tako luda kao što zvuči na prvi pogled. U svakom slučaju, psu se ne postavljaju politička pitanja, jer gradić nije samostalna opština. Gradonačelnik Maks je izvorno stvoren tokom kampanje prikupljanja sredstava od strane organizacije Animal Rescue Friends (skraćeno ARF). Svaki građanin mogao je da se registruje i glasa za svoju mačku ili psa. Svaki glas birača koštao je jedan američki dolar. Na kraju je prikupljeno 31.000 dolara. Zakletva na internet stranici gradonačelnika Maksa takođe pokazuje da se reklamni trik ne treba shvatati previše ozbiljno: „Ja, Maks, kunem se svojom posudom s hranom da ću savesno izvršavati svoje dužnosti gradonačelnika Idilvajlda“, piše, između ostaloga. Inače, Maks nije jedini pas ili životinja u Sjedinjenim Državama koja je aktivna u politici.

5. Rasa koja ima najbolji njuh među psima

Za jednu rasu je miris čoveka skoro uporediv s našim otiskom prsta. Zato što je i naš miris individualan i čak je prihvaćen kao dokaz na sudu u delovima SAD-a. Rasa koja ima tu privilegiju? Bloodhound ili pas Svetog Huberta. On je prva životinja čiji se nos može koristiti kao pravni dokaz. Bloodhound ima 230 miliona mirisnih receptora, oko 40 puta više od našeg ljudskog nosa. Ova rasa se prvenstveno koristi za razotkrivanje kriminalaca na osnovu njihovog ličnog mirisnog traga. Međutim, postoji jedan izuzetak: identični blizanci.

6. Pesma Bitlsa namenjena psima

Činjenica da naši ljubimci čuju bolje od nas i mogu da percipiraju i druge frekvencije ne bi trebalo da bude ništa novo za većinu ljudi. Ali, jeste li znali da postoji pesma Bitlsa koja koristi pseće frekvencije? Na kraju pesme „A Day in the Life“ kultni muzičari ugradili su frekvencije za četvoronožne prijatelje. U intervjuu je Pol Mekartni rekao da su za to upotrebili pseću zviždaljku na kraju pesme. Većina pasa će verovatno podići uši na tom delu.

