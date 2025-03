Voli li vas vaš pas? Ovo je pet znakova koji će to razotkriti

Psi su poznati po svojoj lojalnosti i odanosti vlasnicima, ali kako da znate da li vas vaš ljubimac zaista voli? Stručnjak za ponašanje pasa Adem Fehmi otkrio je pet ključnih znakova koji ukazuju na ljubav psa prema svom vlasniku, ali i onaj koji može biti znak anksioznosti.

Prema Fehmiju, ljubav psa zasniva se na poverenju, koje se gradi kroz brigu, igru i pozitivne stimuluse kao što su hrana i igračke. Psi su društvena bića, a većina ih je snažno vezana za svoje vlasnike jer ispunjavaju njihove osnovne potrebe, ali i pružaju osećaj sigurnosti i pripadnosti.

„Zato se psi često čvršće vezuju za svoje glavne negovatelje, jer ispunjavaju njihove potrebe“, kaže Fehmi za Barkingheads.

Traži vaše prisustvo

Jedan od najočiglednijih znakova privrženosti je želja psa da provede vreme sa vama. Ako vas dočeka na vratima, dođe do vas u drugu sobu ili voli da se mazi na kauču, to pokazuje njegovu povezanost sa vama. Međutim, ako vas pas prati i ne želi da bude sam, to može biti znak anksioznosti i u tom slučaju se savetuje konsultacija sa stručnjakom.

On je potpuno opušten oko vas

Srećan i bezbedan pas moći će da se potpuno opusti u vašem prostoru. Ako leži na boku ili čak na leđima sa podignutim nogama, to znači da vam potpuno veruje.

Pokazuje opušten govor tela

Govor tela je važan pokazatelj emocija kod pasa. Ako maše repom, ima opušten izraz lica i blago nagnute uši, to znači da se oseća bezbedno. Takođe, ako se blago naginje ka vama tokom maženja, ovo je još jedan znak da uživa u vašem društvu.

Voli da se igra i šeta sa vama

Pas koji je vezan za svog vlasnika rado će provoditi vreme u zajedničkoj igri i šetnji. Ako pokrene igru, to pokazuje da želi vašu pažnju i da želi da provodi vreme sa vama, što je snažan pokazatelj ljubavi i poverenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com