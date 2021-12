Zašto mačke ne vole banane?

Mačke su poprilično izbirljive kada je hrana u pitanju, iako možda ne deluju tako.

One uglavnom preferiraju proteine u odnosu na druge grupe hrane. Mnoge od njih nisu uopšte voljne da probaju novu hranu, pa čak ni onu koja samo izgleda drugačije. Njihova omiljena hrana isto tako varira od mačke do mačke. Određenu hranu, poput banana, većina mačaka ne voli, ali zašto?

ZAŠTO DAKLE MAČKE NE VOLE BANANE?

Mačke nisu ljubitelji banana pre svega zbog mirisa kore ovog voća. Kora banane sadrži hemikaliju koja se naziva etil acetat, koja je mačkama izuzetno odbojna. Ova hemikalija je osim toga toksična za mačke, i ako uspeju da je detektuju mačke je izbegavaju u širokom luku. Ako su upoznati sa ovom činjenicom, vlasnici mačaka imaju običaj da utrljaju koru od banane na mestima na kojima ne žele da budu njihove mačke.

Etil acetat, je organsko jedinjenje koje se javlja u vidu bezbojne tečnosti i miriše poput lepka ili laka za nokte. Dugotrajno izlaganje mirisu ovog jedinjenja može izazvati vrtoglavicu ili glavobolju, i uticati na rad bubrega i jetre.

Pored gore navedenog razloga, mačke mogu izbegavati banane jer nisu upoznate sa njihovom strukturom i formom. Budući da se obično plaše hrane i predmeta koji su im nepoznati, ovakvo mačije ponašanje je vrlo logično.

DRUGA HRANA KOJA JE TOKSIČNA ZA MAČKE

Crni i beli luk – ovo povrće kod mačaka izaziva anemiju, dovodi do oštećenja crvenih krvnih zrna , bolova u stomaku i dijareje.

Mlečni proizvodi poput mleka i sira – većina mačaka je intolerantna na laktozu i svi mlečni proizvodi mogu da uznemire njen stomak. Mleko i sir posebno izazivaju povraćanje i dijareju.

Sirova jaja, riba i meso – sirova hrana sadrži bakterije poput ešerihije koli i salmonele koje mogu dovesti do povraćanja i dijareje kod mačaka. Sirova belanca u sebi imaju protein koji može uticati zdravlje mačije kože i dlake.

Čokolada – kofein koji se nalazi u čokoladi je vrlo toksičan za mačke. On dovodi do ubrzanog rada srca, povraćanja, povišene temperature i napada. Previše čokolade može mačku dovesti do stanja kome.

Hleb i kvasac – kvasac i sirovo testo za hleb mogu takođe da naškode mačkama. U stomaku mačke ovi proizvodi dovode do problema sa varanjem.

Hrana za pse – osim što može izazvati neuhranjenost kod mačaka, jer u sebi nema esencijalne hranljive materije koje su mačkama potrebne, hrana za pse može da dovede i do mišićne degeneracije, kao i do noćnog slepila usled nedostatka vitamina A.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.