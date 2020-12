Zašto ne treba da grlite psa?

Psi su za mnoge ljude mnogo više od kućnih ljubimaca, oni većini dođu kao članovi porodice.

Često sa nama spavaju sa nama u krevetu, vodimo ih na godišnje odmore i sa njima provodimo svaki svoj slobodan trenutak, tako da možemo slobodno reći da su oni ravnopravni članovi porodice.

Ljudi imaju običaj da svoju ljubav i naklonost prema nekome pokazuju zagrljajem, pa tako često grle i svoje pse, koji verovatno nisu baš ljubitelji tih akcija.

Brojni profesionalci kažu da nije idealno grliti pse – iako se oni propnu na zadnje šape i mašu repom, psi zapravo jedva čekaju da se taj zagrljaj završi. Pitate se kako je to moguće? I nama deluje neverovatno, ali je nauka uradila svoj deo posla i pružila nam uvid u studiju sa konkretnim dokazima.

Kako nam govori ovo istraživanje, psi ne vole zagrljaje jer im se ne dopada kako izgledaju kada ih grlite – oni povuku svoje uši u nazad, isplaze jezik ili zevaju, što su inače pokazatelji stresa. Neki psi se pomere u nazad kako bi izbegli ceo taj događaj, jer je za njih to vrlo neprijatno iskustvo.

Odrasli ljudi mogu da se pomire sa činjenicom da pse ne treba grliti, ali to nije tako lako objasniti deci. Klinci jednostavno vole da grle svoje ljubimce, a neki psi to jednostavno ne podnose i tako može doći do neprijatnih situacija kada inače miran pas napadne dete.

Posebno je problematična činjenica što deca mogu biti iste visine kao psi, pa mogu zadobiti teže povrede od inače normalnog i umiljatog ljubimca. Ako dođe do toga, morate znati da je sve u redu sa vašim psom, a da vi sami niste primetili znake koje vam je on davao i niste shvatili da ne želi da ga grlite.

Na kraju, koliko god da nam je teško da odolimo, moramo prestati da grlimo naše pse i nađemo neki drugi način da im pokažemo koliko ih volimo.

