Guči za 1.000 evra prodaje prljave farmerke koje izgledaju kao da ste radili u polju

Modna kuća Guči izbacila je novi model farmerki dizajniranih tako da izgleda kao da na kolenima i zadnjici ima mrlje od trave.

Gucci Debuts $1,200 Jeans Designed with Grass Stains Around the Knees​ https://t.co/SvK2HSonRX

Cena ovog modnog komada je 600 funti, odnosno preko 70.000 dinara.

U prodaji su se našle i teksas tregerice sa sličnim ‘prljavim detaljima’, čija je cena 850 funti, tj. skoro 110.000 funti.

Brend je na svojoj internetstranici naveo da su ovi komadi deo kolekcije za jesen i zimu 2020. i da su njome želeli da postignu „grandž vajb“.

Would you buy $1,400 overalls — with fake grass stains? Gucci is selling some https://t.co/EqQ4mw5ok4

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 21, 2020