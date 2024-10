Vraća se omraženi modni komad: Prekopajte ormare, sigurno ste ga nosile pre 20-ak godina

Predviđa se da će oživljavanje mode d početka 2000-oh, trend poznat kao Y2k samo nastaviti da dominira aktuelnim modnim trendovima. Podstaknuta Tiktok-ovom nostalgijom 00-ih i ubrzanim tempom ciklusa trendova, ova era mode je u usponu otkako su majice za bebe prvi put viđene na današnjim it-devojkama. Danas svuda nalazimo ovaj preporod; od na pisti sa trendom mikro suknji koji je predstavio Miu Miu do favorita uličnog stila kao što su Bela Hadid, Kendal Džener i Olivija Rodrigo.

Satenske majčice na bratele, male torbice i cipele ravnog oblika vodeći su modni trendovi generacije Z koji najavljuju da se po mnogima najomraženija modna dekada polako ali sigurno vraća. Najnoviji član ovog trendovskog kluba povratničkih artikala s početka 20. veka su farmerke niskog struka. Nakon decenijske vladavine pantalona visokog struka, farmerke sa niskim strukom bile su neizbežan rezultat prevelike opsesije bilo čime iz perioda Y2K.

Priča o poreklu farmerki sa niskim strukom počela je sa Aleksandrom Mekvinom koji ih je na modnim pistama predstavio ranih 90-ih, kada su pantalone niskog struka koje su sezale tek do bokova šokirale sve svojim agresivno niskim krojem i pokazivanjem kože. U godinama koje slede, farmerke i donji delovi sa niskim strukom će početi da se viđaju svuda u ženskoj modi, jer su ih proslavile ikone stila 2000-ih kao što su Lindzi Lohan, Kira Najtli i Paris Hilton. Nesumnjivo amblem ove kultne it-girl ere, farmerke s niskim strukom su sada ponovo svuda, od piste do Tiktok kategorije OOTD-a (outfit of the da) i do ulica i klubova u kojima se svakodnevno nose.

Uspon farmerki niskog struka

Podstaknute stilovima današnjih vodećih modnih kuća, farmerke sa niskim strukom sada postaju glavna tema sezone. Trend je eksplodirao na društvenim mrežama, jer danas ih nose modne ikone poput Dua Lipe, Emili Ratajkovski i Devon Li Karlson. Džulija Foks je čak otišla toliko daleko da je snimila tutorijal za džins sa niskim strukom, napravivši uz to i top od starih farmerki visokog struka.

Baš kao i kada su se prvi put pojavile više od dve decenije, farmerke niskog struka i sada su naišle da osude dela javnosti. Ali, danas, umesto da se vode rasprave zbog njihovog rizičnog kroja, vodi se bitka između milenijalaca i zumera oko brzog povratka ovih farmerki.

Za mnoge milenijalce, farmerke niskog struka podsećaju ih na njihov loš modni izbor iz 2000-ih. Za generaciju koju definišu trendovi minimalizma i Scandi-girl-šik, farmerke sa niskim strukom su sve samo ne. Farmerke sa niskim strukom otkrivaju vaš stomak kako bi pokazale vas držak i izazvan stav. Upravo iz tog razloga ih sve više voli generacija Z. Nakon godina dominacije minimalističkih i pojednostavljenih trendova, Gen Z je odgovorio svojom rastućom opsesijom maksimalizmom i odvažnim i hrabrijim osećajem za stil.

Kako ova nezvanična debata traje, vaši omiljeni brendovi počinju da prihvataju trendove i niskog i visokog struka. Modni trendovi nastavljaju da se šire kako bi bili raznovrsniji i manje rigidni, dajući vam snagu da eksperimentišete sa trendovima i pronađete stil u kojem se osećate najbolje.

Srednji struk (mid rise) je savršeno mesto za početak. Sa svojim strukom koji se obično uklapa ispod pupka, pantalone srednjeg struka su popularne jer otkrivaju veći deo vašeg stomaka, a istovremeno pružaju sigurnost dodatne pokrivenosti. Pantalone srednjeg struka preuzimaju primat, spajajući fenomen niskog struka sa uslužnim stilovima ulične odeće. Većina pantalona srednjeg struka je dizajnirana sa predimenzioniranom siluetom, koja liči na par pozajmljenih muških pantalona – nisko vise na struku od prevelike veličine.

Ako niste sigurni kakav struk na farmerkama tražite, Tiktokeri ima rešenje. Počeli su da podvijaju pojas svojih omiljenih farmerki s viskom strukom kako bi stvorili niski izgled. Ovaj stil vam daje slobodu da prilagodite podizanje pantalona iz dana u dan kako biste mogli da se igrate sa pantalonama srednjeg do niskog rasta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com