Modni okršaj Melanije Tramp i Kejt Midlton: Koja je izgledala bolje? (foto)

View this post on Instagram

President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Buckingham Palace for the 70th anniversary of NATO, last night on December 3, 2019 in London, UK🇺🇸🇬🇧❤️ • #MelaniaTrump #FLOTUS #DonaldTrump #POTUS #USA #MakeAmericaGreatAgain #UnitedStates #UnitedStatesOfAmerica #President