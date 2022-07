Najčudnija Balenciaga torba ikada: Napravljeno je samo 20 i svi su zbunjeni njenim izgledom

U okviru Nedelje mode u Parizu, koja je počela 4. jula, održana je i revija Balenciaga-e na kojoj su veliku pažnju privukle Nikol Kidman i Kim Kardašijan.

Ali, osim njih, na reviji su se pojavile i mnoge druge poznate ličnosti, poput Dua Lipe, Bele Hadid i Naomi Kembel, koje su prošetale u odvažnim, glamuroznim kreacijama retro-disko prizvuka. Ipak, čini se da je uprkos svemu tome, šou ukrao jedan aksesoar, i to ne bilo kakav!

U pitanju je nesvakidašnja torba koja je nastala u kolaboraciji Balenciaga i brenda Bang & Olufsen, koji, kao što je poznato, nije modni, već brend tehničke robe poput slušalica, televizora i zvučnika. Stoga uopšte ne čudi što ova torba liči na sve osim na torbu, a ponajviše na peglu!

Reč je o plastičnom modelu sa ručkom čije konture neodoljivo podsećaju na peglu. Sa druge strane, bočne strane torbe prekrivene su rupičastim materijalom nalik onom na zvučnicima, a tu su i ikonice za upravljanje ovim „uređajem”, tako da je krajnji efekat krajnje zbunjujući.

Gvasalia is undoubtedly a genius 🙂 Balenciaga released a speaker bag 🙂 And made a collab with one of the best sound manufacturers in the world my favorite Bang & Olufsen. Who's gonna buy it? pic.twitter.com/irFJ2nbbVc

— Pavel Kompan (@kompanpavel) July 9, 2022