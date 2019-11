Najskuplji kaiš na svetu košta kao trosoban stan u Beogradu (foto)

Na tržištu se pojavio kaiš koji košta kao trosoban stan na periferiji Beograda.

Naime, kreacija modne kuće “House of Borgezie“, ultraluksuzni kaiš napravljen je od 18-karatnog zlata i platine i ukrašen sa 60 prefinjenih dijamanata. Cena – 77.500 dolara.

The World’s Most Expensive Belt Will Set You Back $77,000 https://t.co/P8vKL5P2gc pic.twitter.com/hZIYT1eutU

Jedinstveni “Fleur-de-Lys“ dizajn, koji krasi ovaj model, prema tvrdnjama njegovog tvorca, vredi svake pare jer se može smatrati nasleđem koje će se poput dragocenog blaga prenositi s generacije na generaciju.

Uniseks kaiš težak je 300 grama i ima debljinu od 30 mm, a namenjen je kao deo formalnog garderobera, dok se pritom može naručiti u bilo kojoj dimenziji.

World’s most expensive belt that will last forever goes on sale for $80,000 (N29 million). Indeed it is a waist of money!! https://t.co/rcaorC2sAK #expensivebelt #beltfortherich pic.twitter.com/xRqgNlypuG

— olufemi osinusi (@olufemiosinusi) November 4, 2019