Ova obuća je prolećni HIT, a odvratna je, zar ne?! (foto)

Devojke je NOSE uz bukvalno svaku odevnu kombinaciju!

Trend koji se u Americi popularno zove flip-flop obuća, kod nas samo japake. Papuče koje mi nosimo kada temperatura ide iznad 30 stepeni i to uglavnom na plažu ili do obližnje prodavnice, ovog proleća su mnoge moden influenserke na Instagramu patentirale kako veoma elegantnu obuću.

Možda vam zbuči nemoguće, ali pogledajte i same kako to izgleda. Ukoliko niste ljubitelj ovakve obuće prizor vam se neće svideti, ipak, možda da pogledate kako to neke devojke nose.

Nosi se na sve moguće događaje i uz odevne kombinacije koje ne biste mogli ni da zamislite, uzani džins, široke pantalone na ivicu, haljine, bukvalno sve moguće kombinacije.

Sezona golih članaka počinje, te nemate još mnogo vremena za razmišljanje. Uparite ih sa efektnim pantalonama ili lepršavom haljinom, i krenite u svoj casual đir po gradu. Sada konačno imate ideju kako da udobnu obuću nosite i kada se obučete elegantno.

Ukoliko vam se sviđa, imate ideju, ukoliko ne, uvek postoji alternativa. Ono što je bitno je da se prijatno osećate u odevnoj kombinaciji koju birate.

