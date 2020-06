San svake žene: Ova polovna torba košta kao prosečan stan (foto)

Hermès Endless Road Birkin HAC trenutno je verovatno najskuplja polovna torba. Naime, kako piše Dejli Mejl, veruje se da će ova torba na aukciji dostići cenu od neverovatnih 30 hiljada funti, odnosno nešto više od 4 miliona dinara!

The Designer Collection is back 👜 370 lots of designer heaven 😍 It ends on 8 June and features this incredible Hermès 2019 Endless Road Birkin HAC 50 👌 View the full catalogue here https://t.co/55AMFNyo5k pic.twitter.com/zV1HQGufC5 — Fellows (@FellowsAuctions) May 22, 2020

Ova korišćena torba smatra se jako retkom zahvaljujući šarenom pop-art dezenu koji do sad nije viđen u dizajnu ove luksuzne francuske modne kuće.

Torbica je stavljena na aukciju na stranici Fellows Auctioneers s početnom cenom između 22 i 28 hiljada funti, ali veruje se da će dostići mnogo višu cenu. Sofi Higs, koja se bavi dizajnerskim kolekcijama na aukcijama, rekla je da je ova torba jedna od najzanimljivijih torbi koje su se ikad pojavile na aukciji.

Regrann from @ezrajwilliam – “Follow the endless road….” — All I want from Hermes this coming Fall Winter #HermesHomme – #regrann pic.twitter.com/H9itVH4L8v — Janet Swaby (@JanetSwaby) August 27, 2018

Model The Endless Road je izuzetno redak, a Hermès ga je proizvodio vrlo kratko vreme i kasnije se nije našao više niti u jednoj kolekciji pa se do nje može doći samo putem second hand prodavnica. Torba se trenutno nalazi u privatnoj kolekciji, a još uvek nije nošena.

