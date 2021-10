10 znakova da ste vašem muškarcu broj 1

Ljudi su uglavnom sigurni kada vole drugu osobu. Osećanja su jasna, a svesni su i toga da ih druga osoba zaslužuje takva kakva jeste.

Bez obzira gde vas život odveo, on će vam biti najveća podrška i hrabrost kroz sve vaše slabe trenutke.

On će biti uz vas na svakom koraku, navijati za vaše pobede i prigrliće vaše poraze. Ako se pitate da li je on pravi muškarac, ovih 10 znakova će vam to potvrditi.

1. Neće proći ni dan, a da vas ne podseti koliko vas voli

Stalno ćete se osećati kao proritet u njegovom životu. Konačno, pronašli ste nekoga ko vam znači isto koliko i vi njemu.

2. Učiniće sve da dobije vaše poverenje

Želi da se osećate ugodno i samouvereno. On zna da svaka dobra veza mora imati poverenje, a on će se za vaše izboriti i potruditi.

Osim toga, nikada ne bi izigrao vaše poverenje i ono što ste izgradili između vas.

3. Biće vaša hrabrost kada se vi ne osećate hrabro

On će biti uz vas na svakom koraku, navijaće za vaše pobede i prigrliće vaše poraze.

4. Biće vaša motivacija kada je nemate

Nikada neće odustati od vas i vaših snova. Uvek će vas motivisati i gurati napred.

5. U njegovim očima uvek ćete biti lepi

On ne mora izgovarati te reći da bi vam dokazao da ste lepi. On to pokazuje načinom na koji vas gleda, dodiruje i tretira.

6. Čak i kad niste u najboljem izdanju, ipak ste mu najlepši

Njega nije briga da li ste u trenerci, rasparanoj majici ili ste bez šminke.

Njemu ste vi u svakom izdanju najlepši i on je zaljubljen u vas bez obzira na sve. Jedino mu je stalo da je s vama.

7. Nikada ne daje lažna obećanja

U njegovom rečniku nema lažnih obećanja ili nečega što je rekao, a da nije ispunio ili je zaboravio.

Ako on kaže da vas taj dan vodi na večeru, odvešće vas.

8. Dokazaće vam ljubav malim stvarima

Ne stižete da napravite večeru jer radite do kasno? Nema problema, on će vam pomoći u tome ili će vas kada dođete kući dočekati spremna večera.

9. S njim ćete se osećati sigurno

Uvek ćete moći čvrsto da spavate znajući da je on tu, pored vas.

10. Nikada nećete morati da brinete da li će vas povrediti

Prirodno je imati nesuglasice, pa čak i rasprave u vezi, ali nema razloga da vas neko tokom svađe vređa ili postaje nasilan.

Pravi muškarac to neće uraditi, već će s vama doviti smislen razgovor.

