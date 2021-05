Jasno je: 10 znakova da je lud za vama

Upoznavanje muškarca i otkrivanje njegovih namera ponekad je teško, a činjenica je da su mnogi ljudi stidljivi kad je reč o pokazivanju svojih osećaja.

Srećom, bez obzira na to koliko je neko oprezan, sigurno će s nekoliko znakova pokazati svoj interes. „Power of Positivity“ navodi znakove koji se mogu razlikovati od osobe do osobe, ali su uglavnom prilično pouzdani.

Ovih 10 znakova odaju da mu se sviđate, ali se boji da vam prizna:

Šali se o tome da mu se sviđate

Nije neobično da se neko boji odbijanja, zapravo, to je vrlo prirodno. Muškarac koji se boji da pokaže da ga zanimate ili da ćete ga odbiti, možda će kroz šalu pokušati da proceni da li vam se sviđa. Njegove šale će biti:

* Zaljubljenost u vas

* Izlazak s vama

* Raditi nešto romantično

* Zvaće vas svojom devojkom

Razlog zbog kojeg može da koristi ove šale je ako vaša reakcija na njih nije pozitivna, može samo da se nasmeje i šali se kao da je bezazlena, nevina šala, te tako izbegne neprijatnost. U zavisnosti od toga da li želite da se tom muškarcu sviđate ili ne, prilagodite svoju reakciju. Ako niste zainteresovani, reagujte negativno, a pozitivno ako jeste. Obično, sve što morate da učinite u ovom scenariju jeste da reagujete pozitivno ili negativno i on će kroz nekoliko šala, shvatiti da ste i vi zainteresovani ili ne.

Govor tela ga odaje

Govor tela u komunikaciji jednako je važan kao i reči koje izgovarate. Postoji više načina na koje govor tela može da bude jedan od pokazatelja da se nekome sviđate. Za početak, proširene zenice su vrlo brz i jednostavan način da shvatite da se nekome dopadate, ali možete potražiti i druge znake:

* Otvoreni izraz lica (razdvojene usne, blago podignute obrve)

* Dodirivanje vlastitog lica dok vas gleda

* Otvorene ruke

* Okrenut je telom prema vama

* Naginje se prema vama

* Igranje kosom

* Brzo podizanje i spuštanje obrva

* Glađenje odeće

* Igranje s dugmićima

* Povlačenje čarapa

* Stajanje s rukama na bokovima

* Stajanje uspravno, podignutih grudi

* „Slučajno“ dodirivanje

Izgleda ljubomorno, čak i kad skriva

Lako je biti ljubomoran kad drugi ljudi komuniciraju s osobom koja vam se sviđa, a isto važi i za većinu muškaraca. Ako razgovarate s ljudima koji odgovaraju vašoj seksualnoj orijentaciji, koketirate s njima ili provodite vreme, možda ćete primetiti da je on uznemiren ili ljut. Naravno, ako je on dobra osoba, verovatno neće priznati svoju ljubomoru. Naime, ljubomora nije pozitivna emocija i može biti otrovna, ali vi svejedno možete da primetite da li se menja njegovo ponašanje kad vas vidi s nekim drugim.

Njegovi prijatelji znaju ko ste vi

Ako se družite s tim muškarcem i njegovim društvom, a kroz razgovor vam se čini da oni znaju sve o vama, onda je prilično lako shvatiti da on priča svojim prijateljima o vama. To obično znači da je delio neke od svojih misli ili osećaja prema vama.

Razmislite o tome – kada ste zaljubljeni, da li govorite o tome svojim prijateljima? Muškarci rade isto, pa čak i oni stidljivi.

Uhvatili ste ga kako vas gleda

Zaljubljen muškarac gleda u osobu koja mu se sviđa, on želi da vidi šta njegova simpatija radi i njene suptilne pokrete. Dakle, ako često uočite muškarca koji vas gleda, čak i samo brzim, suptilnim pogledom, postoje dobre šanse da mu se sviđate. Verovatno će brzo odvratiti pogled i pretvarati se da nije ni gledao, ali zato što se boji da ga ne uhvatite.

Ali ako muškarac gleda u vas, on već koketira s vama, a na vama je da ga ohrabrite na interakciju.

Anksiozan je ili nervozan

Ako je neko obično samouveren, ali je nervozan u vašoj blizini, onda je to znak da oseća nešto prema vama. Ako je obično opušten, ali postaje napet i nervozan kad ste vi u blizini, to je prilično dobar pokazatelj da mu se sviđate. Kako možete da znate da li je neko nervozan?

* glas mu puca

* mnogo se zakašljava

* vrpolji se

* zaboravlja informacije

* rumeni se

* nervozno hoda

Daje vam umerene komplimente

Kad vam neko daje velike pohvale, ta osoba je otvorena i iskrena i verovatno ne pokušava ništa da sakrije. Nije zabrinuta da ćete pogrešno shvatiti komplimente. Ali kad vam muškarac daje umerene, suptilne komplimente, često je to zato što je izuzetno oprezan. Boji se da otkrije da mu se sviđate i daje vam „sigurne“ komplimente koji neće rezultirati neprijatnošću ili sramotom ako ih odbijete. Primeri uključuju:

* Lepo izgledaš

* Stvarno se dobar slušalac

* To je lepa košulja/suknja/haljina

* Odlično si obavila taj zadatak

* Zabavno je družiti se s tobom

* Prilično si „cool“

* Zaista si talentovana

* Sviđa mi se tvoja kosa.

Puno se smeje kad ste vi u blizini

Kad se muškarac dobro oseća u vašem društvu, veća je verovatnoća da ćete mu se svideti. Naravno, kad se dobro oseća znači da će biti skloniji boljem raspoloženju, a zbog toga će se sigurno pojaviti osmeh. To je potpuno prirodna i pozitivna reakcija.

Naravno, imajte na umu da se osmeh ne odnosi uvek na sreću, ali ne možete da poreknete da je neko oduševljen što vas vidi kad se smeje od uva do uva. Mnogo puta, čovek kojem se sviđate, a koji se boji to da prizna, pokušaće da ublaži svoj osmeh ili ga učiniti manje očitim.

Uvek nađe vremena za vas

Muškarac kojem se sviđate, želeće da provodi vreme s vama. Uostalom, biti s osobom zbog koje se osećate dobro je prirodan osećaj. Naravno, ne govorimo o uhođenju nego o načinima na koje će neko pokušati da vas vidi što češće.

Ako se sviđate muškarcu koji se boji to da pokaže, on će pokušati da pronađe svaki mogući izgovor da se druži s vama.

* Odlučio je da prisustvuje događaju jer vi idete

* Pridružiće vam se za stolom tokom obroka

* Često želi nešto da vam kaže

* Često se zaustavlja za vašim stolom

* Pruža vam puno pažnje

* Često „naleti na vas“

Prilično ste sigurni da mu se sviđate

Ponekad vam instinkt govori neke stvari pa ga nekad i poslušajte. Naravno, morate biti oprezni, uverite se da vas sopstvene želje ne dovode do zaključka. Pokušajte da budete objektivni i racionalni, stavljajući po strani svoje emocije kako biste razmotrili tu mogućnost. Ako ste zaljubljeni u njega, budite posebno oprezni, piše miss7.

