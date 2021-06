15 stvari koje svaki muž krije od žene kao zmija noge

Česta je pojava za par u ljubavi da među njima postoje neke tajne koje čuvaju jedno od drugog. Ovaj put prikazujemo listu stvari u vezi kojih muževi najčešće lažu svojim ženama, prizna li im to nekad ili ne.

Nisu baš tako sigurni kako deluju

Generalno rasprostranjeno mišljenje je kako žene dobar deo svog vremena provode u nesigurnosti i kako ih svet drži u tom stanju kako bi kupovale razne proizvode, dok se u tom pogledu muškarci provode mnogo bolje. Takođe, od malih nogu ih uče, implicitno ili eksplicitno, da bi kao muškarci trebalo da se trude da uguše svoje emocije, da nikad o njima ne misle, ne brinu o tome kako izgledaju ili kako se osećaju.

Nažalost, to ne čini da osećanja nestanu, tako da iako Vam se čini da Vaš suprug ima debelu kožu kada je reč o ponašanju, govoru ili delima, iznenadili biste se saznanjem da postoji vrlo velika šansa da je muškarac unutar te debele kože daleko nesigurniji nego što deluje.

Muškarci mogu biti emotivno otvoreni, a žene mogu biti više od majki, ali smo ipak zarobljeni u tranzicionom periodu koji muškarcima ne dozvoljava da se potpuno iskažu, a među njima je najverovatnije i Vaš suprug.

Verovatno i niste uvek jedina žena koja mu je na pameti …

Koliko god to bilo uzurpirajuće, svi smo ljudi i svako biće među nama ima svoje mane. Nema takve stvari kao što je savršeno ljudsko biće, što znači da nema ni stvari kao što je savršeni suprug. To znači da iako se nikada ne bi upustili u nešto što bi bilo kategorizovano kao izdaja ili varanje, vrlo je verovatno i da morate prihvatiti da niste jedina žena na umu Vašeg muža onda kada razmišlja o seksu – i tako je celog braka.

Morate biti svesni da postoji velika razlika između nečega i nečeg što je urađeno, tako da ljutnja na nekog samo zato što ima misli je prilično bezvezna, ako nas pitate. To je nešto što može da uništi vezu i smatramo da se radi o nerealnim očekivanjima u pogledu vernosti koja su za to kriva, prenose mediji.

Možda ne znate baš sve o njegovoj prošlosti

Neke veze počivaju na apsolutnom poverenju i iskrenosti. U njima su obe strane spremne da potpuno ogole svoju prošlost, ali ovo ipak ne važi za sve. Postoje i ljudi, među njima je možda i Vaš suprug, koji se osećaju tako da ne mogu baš sve da Vam ispričaju o svojoj prošlosti ili pak samo ne žele da Vam kažu sve.

Nema ničeg lošeg u tome i ovo bi stvarno trebali da prihvatite ukoliko želite dugu vezu koja će Vas ispuniti. Iako isprva deluje pomalo frustrirajuće, kao da nešto taji od Vas, morate shvatiti da to ne dolazi sa nekog negativnog mesta; to je jednostavno samo on.

Sve Vaše mane verovatno ostaju tajna

Znamo da postoji ubeđenje da muškarci sede i čavrljaju o mnogim i raznim manama i o tome šta bi moglo biti bolje kada se radi o njihovim suprugama, ali ovo jednostavno ne važi za većinu muškarca – ili makar za onu vrstu za koje biste želeli da se udate.

Ne govorimo u ime svih muškaraca ovde, ali postoji velika šansa da nijedan od njegovih prijatelja ne zna za Vašu treću bradavicu ili čudan mladež koji smatrate groznim, ali ga on smatra simpatičnim. Mnogo muževa poštuje granice za koje se njihove žene nadaju da ih imaju i zato ne bi trebalo uvek verovati stereotipima koji govore o tome kako se ljudi ponašaju iza kulisa.

Koliko Vam flertuje iza leđa? Nikad nećete znati …

Ovo je malo neprijatno i promenljivo je u potpunosti u zavisnosti od konkretne veze o kojoj bismo govorili. Neki ljudi prihvataju flert kao sastavni deo društvenog povezivanja i ličnih veza do te tačke da mnogi od njih imaju sopstvene definicije toga šta je zapravo flert.

Ozbiljno, ovo, kao i svaka druga stvar sa liste, je nešto što se rešava tako što ćete sesti i iskreno popričati o tome sa svojom drugom polovinom. Ako možete da mu verujete, onda ćete biti u stanju da ovo vrlo brzo rešite. Sam flert ne znači nužno i prevaru. Ali sve preko nekog pitomog osmeha ili dosetljivog komentara i imate problem pred sobom.

Ali opet, uz ljubav i poverenje, ne bi trebalo da bude većih glavobolja. Sve je to deo života, ako nas pitate.

Verovatno provodi malo vremena „nasamo“

Jedna od najčudnijih stvari u popularnoj kulturi kada govorimo o vezama između muškarca i žene je i stereotipno očekivanje da žene preziru činjenicu što muškarci provode … „vreme sami sa sobom.“ Znamo da znate na šta mislimo pod tim sitnim, ličnim vremenom, pa Vas nećemo daviti dalje.

Lično vreme je deo toga što je neko ljudsko biće i samo je znak da imate zdrav stav prema svetu seksa i bliskim romantičnim vezama.

Nisu ni tako zavisni kako to mislite

Verovali li ne, Vaša značajna polovina teško da bi se raspala ukoliko biste Vi nestali na nedelju dana, a opet ovo je upravo ono što mnogi misle da bi se desilo sa oba pola. Osim ako niste žena koja se viđa sa muškarcem koji je potpuno zavistan od Vas – a i ako jeste ne bi trebalo da ste sa njim – onda ste udati za nekog ko je mora da vodi računa o sebi pre nego što je upoznao Vas.

Jedini muškarci koji ne spadaju u ovu grupu su oni koji dolaze iz porodica sa privilegijama i koji nikada nisu morali da rade ništa za sebe. Ne govorimo u ime svih naravno, ali znamo da mi lično ne bismo želeli da budemo sa ljudima koji su živote tako proveli pre nas.

Sigurno smo da se to ne odnosi na sve, ali da li stvarno želite da budete sa muškarcem koji ništa ne može da učini za sebe? To nije vredno toga.

Maženje je nešto što vole

Baš kao i sve na ovoj listi, pričamo o generalizacijama, ali videćete da većina muškaraca zapravo voli da se mazi onda kada do toga i dođe, čak i uživaju u tome da budu veliki predmet koji ćete zagrliti u krevetu s vremena na vreme.

Ovo nas vraća na nešto što smo ranije pomenuli kada smo se dotakli toga da muškarcima nije dopušteno da uživaju u stvarima za koje im je rečeno da su baš one te koje su „mekane“ ili „ženske,“ ali ako je taj prijatni čin maženje, većina muškaraca je sasvim u redu sa time da pređe preko tog zvocavog glasa u svojim glavama. Kad smo već sad sve to rekli, možda niste baš i sa muškarcem kome je prijatno da zna da o ovakvim stvarima pričate sa svojim drugaricama.

Ukoliko Vam je stalo do njegovih osećanja, onda je to nešto o čemu biste trebali da razmislite jer ukoliko to ikada dođe do Vašeg supruga, možete se naći u vrlo neprijatnoj raspravi sa njime koju definitivno niste želeli.

Postoje i velike šanse da Vam ne veruje

Baš kao što ste i Vi možda imali neke nevolje u prošlosti koje su Vas naučile da ne verujete ljudima kraj kojih ste se našli u vezi, vrlo je verovatno i da je on morao da se nosi sa sličnim problemima koji su možda rezultirali i sa time da nema baš puno poverenje u Vas.

Je li ovo u redu? Naravno da nije i ovim ne kažemo ni da bi trebali da se osećate krivim zato što ništa ne radite po tom pitanju, ali samo imajte to na umu da je njegov nivo poverenja pomalo sumnjičav i da ćete možda morati da razgovarate sa njim u vezi toga ukoliko se nadate da ćete ga tako otvoriti za vezu na vrlo bitan način. Naravno, ovo je trebalo da obavite mnogo pre venčanja, ali ponekad nas ljubav požuri i pogura u nešto ogromno i pre nego što to osvestimo.

Još jedna stvar o kojoj morate misliti su njegovih prijatelji. Ako njegovi drugari vide žene kao čudovišta, neće proći mnogo vremena, a da on ne počne da ih gleda na isti način.

I oni špijuniraju vaše telefone

U ovom svetu koji misli jednoumno, obično su žene te koje su prikazane kao špijuni u vezama, ali mi smo ovde da bismo Vam rekli da samo time što ste udati za muškarca, ne znači da možete da prestanete da brinete oko toga da li on tu i tamo baci pogled u Vaše tehnološke igračke.

Od pronalaska mobilnih telefona, postalo je daleko teže verovati partneru po pitanju toga da Vam ne gura nos u lični život, a i ako to radi reč je o totalnoj invaziji na Vašu privatnost i to nikako ne treba gurnuti tek tako pod tepih. Samo zato što se radi o nekom novom obliku tehnologije, ne znači i da je to mnogo drugačije od toga da Vas prati naokolo ili ispituje prijatelje o tome šta radite kada on nije kraj Vas. Bez tog poverenja stvarno nemate vezu koja nešto vredi.

Ovo je tužna istina koju veliki broj ljudi ne prihvata, ali ako je prihvatate, dugoročno će Vam život biti mnogo lakši.

Misle i da su pametniji od žena

Ovo je još jedna od zaostavština vremena kada se mislilo da su muškarci mnogo bolji od žena, te je i nešto što ćete naći isključivo u mužu sa kojim ste u braku, a zapravo nikada niste trebali ni stupiti u vezu sa njime.

Ne samo da možemo da napišemo čitav esej o ideji da je termin „pametniji“ sam po sebi vrlo subjektivan, već je to neopisivo omalovažavajuće za nekoga ko Vas navodno voli, ako smatra da je tako i bez obzira na to da li se Vi slažete sa time ili ne. Stvarno, nikada ne bi trebalo da budete u blizini ljudi zbog kojih se osećate kao da su oni inteligentniji od Vas , bez obzira na to da li je reč o Vašem mužu, porodici ili prijateljima.

Ti ljudi su takvi da nikada neće biti zadovoljni dok Vas potpuno ne podvrgnu svojoj volji, najverovatnije jer su nesigurni u to ko su i šta je to što nude ovom svetu. Ne vrede ni boba.

Voleli bi da zarađujete malo manje novca

Ovo se, još jednom, uklapa u ideju muževnosti i u ono što Vaš muž smatra muškarcem. Na sreću, Vi ste uspeli da osvojite muškaraca koji se ne oseća manje vrednim zbog ovog praistorijskog koncepta koji diktira ko bi trebalo da donosi hleb na sto ili čak da on mora da se dokaže kao muškarac samo zbog pola kojeg je dobio po rođenju.

Upamtite da ste oboje ipak samo ljudska bića i da ako Vam muž nije u stanju da vidi dalje od činjenice da ste Vi žena, a on muškarac, ovo zapravo mnogo više govori u prilog njegovoj nesigurnosti nego o tome da ste Vi bezobzirni na njegova osećanja. Nema ničeg lošeg u tome što žena zarađuje više od muškarca kada su u vezi i svi muškarci bi trebalo da odrastu i prihvate to već jednom.

Sama činjenica da se o nečem ovakvom još uvek diskutuje samo naglašava koliko zapravo još uvek nismo jednaki.

Verovatno nikada nećete znati tačno koliko zarađuje

Sad već zamišljamo kako mnogo žena čita ovo i smeje se ideji da bi njihovi muževi ikada uspeli da sakriju svoj godišnji prihod kao kakvu tajnu, jer su one zapravo te kojima je u odnosu pripala uloga da se pozabave finansijskim obavezama.

Očigledno, Vi ste grupa žena koja o ovome ne mora da misli, ali ako nemate predstavu o tome koliko Vam muž zarađuje i ako izvode iz banke drži što dalje od Vas, onda su sve šanse da stvarno i nemate pojma koliko on zarađuje. Broj brakova i veza koji su se rasturili zbog novca nas čini stvarno tužnim. Ovo je zla konstrukcija kojoj dopuštamo da vlada i ona zaista i vlada našim životima, samo zato što nam je rečeno da je to jedan od najbitnijih aspekata toga što ste živi.

Zar niko drugi ne misli da je to suludo? Sa novcem treba biti načisto jednom za svagda.

Sigurno ima i neke prijateljice za koje ne znate

Postoji velika verovatnoća da Vam nije saopštio kompletnu listu svih svojih prijateljica, ali ovo stvarno nije tako loše kako zvuči. Ne radi se o tome da ih krije od Vas, iako se može raditi i o tome i definitivno bi trebali da popričate sa njime, ako mislite da je prevrtljivac. Najverovatnije je zapravo da mu jednostavno nije bitno da ih sve do jedne pobroji.

U zavisnosti od toga šta mu je posao i koliko je društven, može mu trebati i čitav jedan život da bi se osvrnuo i tačno naveo sve žene sa kojima je u kontaktu kao osoba, na manje-više redovnoj osnovi. Ne kažemo da ne treba ponekad biti sumnjičav, ali definitivno se ne radi o nekoj alarmantnoj stvari, ako pitate nas.

Jednostavno, ne voli Vaše roditelje

E sad, za mnoge žene, ovo je velika stvar, ali sa ovim Vam vrlo malo možemo pomoći. Ukoliko Vaš suprug ne voli baš mnogo Vaše roditelje, to je nešto što ćete jednostavno morati da prihvatite kao takvo sve dok je voljan da bude uljudan prema njima i dok Vas ne stavlja između dve vatre.

U ovoj situaciji stvari mogu postati prilično otrovne – biti sa mužem koji Vas emotivno ucenjuje i emotivno manipuliše svojom partnerkom samo zato što su njeni roditelji nešto što mu smeta. Da, teško je, ali Vam obećavamo da će vremenom stvari biti lakše.

Sa pozitivnije strane, to znači i da nikad nećete morati da brinete i tome da će Vaši roditelji gušiti Vašeg supruga, ako već nikada ne žele da budu u istom prostori i to će praznike učiniti mnogo prijatnijim za sve. Znamo da ovo zvuči kao da lošu situaciju želimo da okrenemo tako da ona izgleda kao bolja, ali ovde stvarno jako malo stvari bilo ko može učiniti!

