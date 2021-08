3 razloga zašto starije muškarce privlače mlade devojke

„Nisam mogao da joj odolim, pa na to bi „pao“ svaki muškarac,“ je najčešće obrazloženje

Zašto muškarce nakon pedesete godina toliko privlače mlade devojke? Psiholog Viktorija Kirsta govori o tri faktora koji utiču na to zašto se to dešava.

„Postoji kategorija muškaraca koji se posle pedesete bukvalno „izgube“ i hitno im je potrebno da se ponovo osete mladima, zaljube se kao dečaci i nije važno što su do tog trenutka bili „dugo u braku, dvadeset i kusur godina „, nije važno, što već imaju porodicu, ženu punu ljubavi, decu ili čak unuke.

„Sivo u bradi – đavo u rebru“

Sve je ovo nevažno kada želite novo uzbuđenje, a nikako sa ženom svojih godina, jer „kakvo ti uzbuđenje ona može dati?“ Ne, morate sebi pronaći „novu ljubav“, po mogućnosti negde najmanje 20 ili čak 30 godina mlađu od sebe. Onda je osećaj da je došla druga mladost je zagarantovan!

Ljudi ovo zovu „siva dlaka u bradi – đavo u rebru“, može se objasniti i „krizom srednjih godina“ kada čovek želi da oseti SVE! Nedavno sam čula jedan izraz od „žene bez kompleksa“, koja je ovaj period života kod muškaraca nazvala „predinfarktnim stanjem“. Naravno, zvuči prilično nepristojno, ali ima nešto u tome. Na kraju krajeva, čovek koji je kadar da jednim potezom jednostavno precrtao sve godine koje je proveo sa svojom nekada voljenom i dragom ženom samo zato što je želeo „nešto novo i sveže“ – zaslužuje upravo takvu „dijagnozu“.

Svi znaju kako da budu zajedno u mladosti, lepoti i zdravlju, ali ne znaju svi kako da zajedno ostare. Ima onih koji razumeju da smo svi nešto više od samo lepog izgleda, ima onih koji veruju u srodnu dušu… Ali sve je više onih koji sve ovo uopšte ne razumeju.

A to su ljudi koji vas lako mogu „zameniti“ za „noviji i lepše upakovan proizvod“. Muškarci koji to često rade, a zatim i sami žale zbog svog nepromišljenog, impulsivnog čina i, s podvijenim repom dolaze nazad kod svoje žene, objašnjavajući to činjenicom: „pa, nisam se mogao suzdržati pred mladom ženom, svima se to dešava? Da, na mom mestu svaki čovek bi iskoristio ovu priliku i učinio bi isto!“ a ovde je samo na ženi da odluči da li da oprosti i prihvati nazad svog muža ili da ga pošalje nazad odakle je došao.

Ali jedno vam mogu sa sigurnošću reći- ne bi to učinili svi muškarci, ne bi svi „iskoristili ovu priliku“, a ima i onih koji bi se „još oduprli mladoj ženi“. Zbog toga nema potrebe da sve njih stavljamo u isti koš. Na kraju krajeva, postoje oni za koje odanost nije prazna fraza, a takvi muškarci će zaista ceniti svoju porodicu, budući da shvataju da nema veće vrednosti od porodice i da nema ništa vrednije na ovom svetu.

Da, vaš čovek će vam se na kraju možda ponovo vratiti, jer će se ispostaviti da je i „mlada žena“ teškog karaktera i da nema veliku želju da trpi njegov „težak karakter“. I ona ne voli baš kuvanje, ne poput njegove prve žene. Ali da li znate zašto muškarce toliko privlače mlade devojke nakon 50?

Tri su faktora koji utiču na to zašto muškarac ostavlja sve zbog mlađe žene:

1. Fiziološki – Ovo je kada muškarca privlači mlado telo i on podsvesno misli da, pošto je mlada devojka sa njim, to znači da je on i dalje „momak“.

2. Psihološki – Čovek naivno veruje da će uspeti da prilagodi mladu devojku sebi i ukalupi je u svoje želje.

3. Društvena – „Kako je lepo što mlade žene i dalje obraća pažnju na mene! Da, svi muškarci će biti samo ljubomorni na mene, jer saznaju da imam aferu sa ženom 20 (30) godina mlađom od mene! Da, moj (društveni) status će višestruko porasti, jer oni to ne mogu priuštiti u mojim godinama ”- tako razmišlja čovek koji započne aferu sa strane.

I sve to tako bajkovito izgleda na početku, ali onda će na poslu na njega da gledaju drugim očima, jer nije više „uzoran porodičan čovek“, već je sada „preljubnik“. Stoga čovek počinje da shvata da mu je ipak bilo lakše kod kuće i bivše žene, jer je tamo bio gospodar, svoj čovek. Spavao je dokle je hteo, uvek imao ispeglano, skuvano… Mlada žena postaje zahtevna, a on donosi odluku da se vrati u porodični dom.

Ali da li je stvarno moguće početi iz početka? Vratiti se kući kao da ništa nije bilo? I kako njegova žena može da pređe preko svega što se izdešavalo?

