4 faze kroz koje muškarac prolazi pre nego što vas zavoli

Kada smo zaljubljeni, osećamo poznate leptiriće i stomaku i želimo da što više vremena provedemo sa osobom do koje nam je stalo.

Naučnici su otkrili da osećanje zaljubljenosti aktivira neurotransmitere u mozgu koji utiču na ponašanje. Psiholozi tvrde da muškarci na putu do prave ljubavi prolaze kroz četiri faze.

Ako znate šta da očekujete, lakše ćete sačuvati zdrav razum – posebno tokom treće faze u kojoj se muškarac povlači i distancira pre nego što se odluči na ozbiljno zbližavanje.

Faza 1: Vidi vas, želi vas

Činjenica je da većinu nas na prvi pogled privlači fizički izgled druge osobe. Kod muškaraca je inicijalni okidač fizička privlačnost koja izaziva skok nivoa testosterona, što utiče na njihovo dalje ponašanje.

Kada se jednom zainteresuju, oni počinju da sanjare o vama do te mere da zaborave na svoje uobičajene fantazije. U ovoj fazi ne postoji način da znate kakve su mu namere, jer ga pre svega pokreću hormoni, a ne osećaj stvarne emotivne bliskosti. Ali ako vas zove ili flertuje sa vama, privlačite ga; a vreme će reći da li će biti nešto više od toga.

Faza 2: Pokušava da vas osvoji

Ako posle nekoliko susreta shvati da osim fizičke privlačnosti imate još ponešto zajedničko, momak zahvaljujući moćnom koktelu hemijskih supstanci koje mu preplavljuju mozak brzo postaje vrlo zainteresovan. U ovoj fazi dolazi do lučenja dopamina, noroadrenalina i serotonina, koji izazivaju osećanje euforije, maltene kao da je na drogama.

I nivo testosterona dalje raste, terajući ga na akciju. U takvom stanju euforije, on kreće korak dalje i pokušava da vas šarmira porukama, prijatnim večerama, cvećem – bilo čime što će vas privući, ili odvući u krevet.

Uživajte u zabavi, ali znajte da njegovi postupci ne znače da je spreman na vezu. Neki momci se, pak, u ovoj fazi ponašaju po principu toplo-hladno. Psiholozi kažu da objašnjenje možda leži u strahu da ne budu odbijeni.

Ili se, kada njihovo udvaranje naiđe na pozitivan odgovor tako dobro osećaju zahvaljujući bujici hormona, da požele da pojačaju taj osećaj udvarajući se i drugim ženama. Kako god da se ponaša, ako ste zainteresovane za dalju vezu, pobrinite se da se zbližite i na emotivnom i intelektualnom nivou.

Faza 3: Hvata ga panika

Viđate se svakog petka, imate svoju četkicu za zube u njegovom kupatilu i svi već znaju da ste par. Pa, zašto onda ne kaže to „Volim te“? I kako to da posle svake situacije u kojoj osetite izuzetnu emotivnu bliskost on počne da se ponaša čudno i uzdržano?

Potrudite se da vas to ne uplaši: svi momci prolaze ovu fazu. Neki svoje sumnje zadržavaju za sebe, a kod nekih je panika očigledna: započinju svađe ni zbog čega, otkazuju sastanke ili se ponašaju krajnje distancirano dok ne smisle da li su spremni za sledeći veliki korak.

Razlog za takvo oklevanje je što se momci emotivno vezuju kada počnu da vas doživljavaju kao prijateljicu i partnerku, a ne samo devojku koju treba osvojiti. Kako „poplava“ testosterona koja prati fazu osvajanja počinje da jenjava, momci počinju da se osećaju drugačije. Zato, ako vaša veza ima dobru osnovu i ako ga ne pritiskate, verovatno će prelomiti i izjaviti vam ljubav, ali njegova neodlučnost je savršeno normalna.

Faza 4: Zadovoljan što ste par

Posle faze panike ulazite u „ušuškanost“ ozbiljne veze. Verovatno sada sve više večeri provodite zajedno leškareći na kauču, a sve manje izlazeći ili vodeći ljubav. I nije dosadno – on čak istinski uživa u tome. Kada muškarac oseti pravu bliskost, „hormone fatalne privlačnosti“ zamenjuju hormoni ljubavi, oksitocin i vazopresin, koji ga ispunjavaju osećanjem prisnosti i povezanosti.

U ovom stadijumu momak sa zadovoljstvom prihvata promenu – da ne treba da vas juri, već da bude sa vama. Sada je „upecan“, i treba samo da povremeno „osvežavate“ stvari, kako vam veza ne bi upala u rutinu.

